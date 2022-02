Karin wechselt in die Kernstadt

Neustadt (os). Vom heutigen Donnerstag an blitzt es in Höhe des Frosches, wenn Verkehrsteilnehmer sich auf der Wunstorfer Straße nicht an die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer halten. Der städtische Tempomessanhänger "Karin" geht dort ab dem Vormittag in Stellung.

In der kommenden Woche ist der Steinweg in Bordenau ab Dienstag nächste Messstation, dort sind 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. Danach geht es am 11. Februar zurück in die Kernstadt. An der Königsberger Straße gilt ebenfalls Tempo 30. Es folgen Poggenhagen, Averhoy, Otternhagen und Basse.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1195 vom 05.02.2022