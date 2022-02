Die Corona-Lage am Montag: Stadtgebiet steht im Regionsvergleich wieder gut da

Neustadt (os). Knapp unter der 800er-Marke liegt die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner mit 795,5 (+83,9) am heutigen Dienstag. Das liegt auch an 15 Nacherfassungen, die sich teils auf die aktuell Erkrankten durchschlagen. Im Vergleich zum Rest der Region Hannover liegt Neustadt mit Platz fünf derzeit noch vergleichsweise gut. In der Merhzahl der Kommunen gibt es vierstellige Inzidenzen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheitsamt der Region Hannover weitere 41 Neu-Infektionen. Damit steigt die Zahl aktuell als "infiziert" geltender Menschen auf 652 (+50). Seit Pandemiebeginn waren nun 3.278 (+56) Menschen direkt betroffen, nur bei den bisher 49 Toten (+/-0) ist Genaueres zum Verlauf bekannt. 2.577 (+6) Personen gelten als Genesen.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1246,1 (+60,0). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 8,6 (+0,2), die Intensivbehandlungs-Quote steht jetzt bei 4,7 Prozent (-0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

