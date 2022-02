In Wulfelade blitzt es von heute an

Wulfelade (os). An der Landesstraße 191 (Wulfelader Straße) steht Blitzeranhänger "Karin" vom heutigen Dienstag an und wacht über die Einhaltung von Tempo 50.

Die nächsten Standorte sind ab Donnerstag, 3. Februar, in Höhe Frosch an der Wunstorfer Straße, wo ebenfalls 50 Stundenkilometer vorgeschrieben sind. Am Steinweg in Bordenau steht der Messanhänger ab dem 8. Februar, dort blitzt es sobald die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde klar überschritten werden. Seit "Karin" im Herbst die zweite Kamera bekommen hat, kann es an den meisten Standorten bei Verstößen in beide Richtungen blitzen.

