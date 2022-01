Feuerwehren auch ohne Sturm gefragt

Gaseinsatz ohne Erkenntnis - Rettungsdienst unterstützt

Neustadt (os). Lose oder trockene Äste hat der Sturm vor allem am Samstag reichlich auf den Boden geweht, größere Einsätze für die Feuerwehr blieben die Ausnahme.

Um 13.55 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Scharrel zur Kastanienallee gerufen. Außerorts hatte eine Birke dem Sturm nicht mehr standhalten können und war auf die Fahrbahn gestürzt.

Gegen 18.35 Uhr rückte die Kernstadt-Feuerwehr an die Leinstraße aus, in Höhe der B 6-Brücke lage in Baum auf der Straße. In Poggenhagen hatte der Sturm gegen 19 Uhr eine Tanne auf ein Telefonkabel kippen lassen. Die Einsatzkräfte schnitten den Acht-Meter-Nadelbaum mühselig herunter und konnten das Kabel befreien, ohne dass es Schaden nahm.

Die Schneerener Ortsfeuerwehr musste zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausrücken, um einen übergewichtigen Patienten zu transportieren. Dazu rückte schließlich auch die Drehleiter aus der Kernstadt an.

Ein ausgelöster Gasmelder war der Alarmierungsgrund für einen Einsatz in der Hermann-Stolte-Straße in Bordenau. Das Wohnhaus wurde zunächst geräumt, auch die eingesetzten Kräfte der ABC-Einheit konnten jedoch kein Gas in der Luft feststellen. Ein Fehler in der Elektrik könnte Ursache gewesen sein.

