Susanne Mischke liest aus „Eiskalt tanzt der Tod“

Neustadt (r/tma). Mit einer spannenden Lesung startet die Stadtbibliothek am Donnerstag, 17. Februar, ab 19 Uhr in die Veranstaltungssaison. Die Autorin Susanne Mischke stellt im Kinosaal des VZL ihren elften Krimi „Eiskalt tanzt der Tod“ vor.

Das Buch handelt von den Ermittlungen des Kommissar Völxen um den Mord des Tangolehrers Aurelio Martínez im Zooviertel Hannovers. Autorin Mischke hat mit dem kauzigen Polizisten und seinen Schafen im Jahr 2008 mit „Der Tote vom Maschsee“ die erfolgreiche Krimiserie aus dem Verlag Piper begonnen.

Karten für die Lesung gibt es ab dem 3. Februar im Vorverkauf in der Stadtbibliothek, Suttorfer Straße 8. Für den Zutritt der Zuschauer ist ein 2Gplus-Nachweis erforderlich. Zweifach geimpfte Personen müssen ein negatives Testergebnis einer offiziellen Teststation oder eine Booster-Impfung vorlegen.

Die Stadtbibliothek öffnet montags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, dienstags von 11 bis 16 Uhr und freitags von 11 bis 13 Uhr. Am Samstag, 5. Februar, ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Telefonisch ist die Bücherei unter 05032/84-439 erreichbar, ebenfalls per E-Mail an stadtbibliothek@neustadt-a-rbge.de.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1194 vom 29.01.2022