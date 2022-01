Ungleiches Vorgehen der Stadtverwaltung sorgt für Seniorenbeirat-Ausschluss

Empörte Reaktionen nach Fach-Ausschuss

Neustadt (os). Jean-Claude Cousin-Sauer geriet sichtlich in Rage als er am Montagabend seine Sachen packte und nach dem öffentlichen Teil des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten den Ratssaal verlassen musste. Den nicht-öffentlichen Teil durfte er nicht mitmachen - anders als er das aus der vorangegangenen Periode kannte. Das Seniorenbeirats-Mitglied hatte schon vorher offiziell nur als Zuhörer teilnehmen dürfen. Der Ausschuss-Vorsitzende Heinz-Günter Jaster hatte Cousin-Sauer das zu Sitzungsbeginn mitgeteilt, selbst hatte er das erst „drei Minuten vorher“ aus der Verwaltung erfahren. „Warum reden die nicht mit uns?“, fragte Cousin-Sauer in Richtung der Stadtverwaltung. Fachbereichsleiterin Annette Plein versuchte die Wogen zu glätten, erfolglos. Am Dienstag folgte ein Schreiben des Seniorenbeirats-Vorsitzenden Heinz Günther Sala an den Bürgermeister, in dem die Vorgänge ebenfalls deutlich kritisiert wurden. „Das kann und darf nicht sein, das gewählte Mitglieder so behandelt werden“, grollte Sala. „Deshalb sind wir, der Seniorenbeirat der Stadt Neustadt, wegen dieser Behandlung sehr empört.“

Laut Verwaltung soll der Hintergrund eindeutig sein: Der im Dezember konstituierte Seniorenbeirat muss zuerst vom Rat bestätigt und zu ihren Pflichten belehrt werden, dann können seine Mitglieder mit allen Möglichkeiten in den Fachausschüssen als beratende Mitglieder teilnehmen. Die Dezember-Sitzung des Rates war ausgefallen, im Januar habe man die Bestätigung aus „zeitlichen Gründen“ nicht umsetzen können, so Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Einheitlich ging die Verwaltung allerdings nicht mit den Ausschüssen um. Der Finanzausschuss, in dem Sala Vertreter der älteren Menschen ist, einigte sich auf seine offizielle Teilnahme. Mitstimmen dürfen beratende Mitglieder ohnehin nicht.

Kühling nennt die Vorgänge ein „kommunikatives Missverständnis“. Die Vorgehensweise sei dem Beirat in der konstituierenden Sitzung mitgeteilt worden, mindestens Sala habe die Infos auch schriftlich per E-Mail bekommen. „Die Anschuldigungen können wir so nicht nachvollziehen“, sagt sie.

Die Senioren-Vertreter hatten dagegen eine Verpflichtung durch Stadtrat Maic Schillack im Dezember so verstanden, dass die rechtmäßigen Teilnahmen an Ausschüssen eingeschlossen sei. „Die E-Mail hatte ich deshalb als überholt angesehen“, so Sala gegenüber der NZ.

