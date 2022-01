Neue Warnwesten für Erstklässler an sechs Grundschulen

Saleh (li.) und Naser Ali (re.) haben 300 reflektierende Westen für sechs Grundschulen im Stadtgebiet gespendet. Foto: Seitz

Neustadt (os). Warum die neuen, leuchtenden Kleidungsstücke nützlich sind, weiß Schülerin Iman schon ganz genau. „Im Winter wird es früh dunkel und ist morgens auch noch nicht richtig hell. Damit wird man besser gesehen“, sagt sie bei der Übergabe von 50 reflektierenden Westen an der Stockhausen-Schule.

„Wir fanden das gleich eine gute Sache“, sagt Naser Ali. Deshalb haben seine Brüder Ahmad, Saleh und er auch nicht lange gezögert, als Neustadts Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann die Inhaber einer Mietwagenfirma auf benötigte Warnwesten für Erstklässler ansprach. „Früher gab es die immer vom ADAC, das ist aber nicht mehr möglich“, berichtet die Polizeibeamtin. So konnte sie mit den Unternehmern zusammen die Westen neben der „Stocki“ auch an Michael Ende Schule und Hans-Böckler-Schule in der Kernstadt sowie in Poggenhagen, Mandelsloh und Hagen überreichen, 1.500 Euro haben die Spender investiert.

