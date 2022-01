Historische Sammlung bei Scheunenbrand beschädigt

In dem Nebenraum der Scheuene lagerten wichtige historische Dokumente aus Mandelsloh. Foto: Seitz

Mandelsloh (os). Der Schaden ist noch nicht absehbar, einige Tafeln von der 1.000-Jahr-Feier 1985 sind aber definitiv weitgehend zerstört: Beim Feuer in einer Scheune "Überm See" brannte es am heutigen Freitagvormittag ausgerechnet in dem Nebenraum, in dem Bodo Messerschmidt historische Sammlungsstücke aufbewahrt.

Erst vor wenigen Tagen hatte er Speicheröfen installieren lassen, trotzdem hat sich einer davon wohl über Nacht entzündet und den Brand ausgelöst. "Ich zittere noch um einige Stücke", sagte der Vorsitzende der Rieckenberg-Stiftung in einer ersten Reaktion, etwa um einige Super8-Filme, die er aus dem Dorf erhalten hatte.

Gegen 9.50 Uhr waren Brandschützer aus Mandelsloh, kurz später auch noch aus Helstorf, Welze und Neustadt alarmiert worden. Weil die ersten Einsatzkräfte unter Atemschutz in dem massiv verrauchten Raum überhaupt nichts sehen konnten, vertrieben sie zunächst den Rauch aus dem Lagerraum. Dann stießen sie schnell zum Brandherd vor und löschten die Flammen. Einiges an Dokumenten und Karten war zu dieser Zeit schon zumindest teilweise verbrannt.

"Mit der Drehleiter wurde das Dach kontrolliert, ebenso der benachbarte Raum der Scheune, in dem Schweine untergebracht sind", sagt der Stellvertretende Stadtbrandmeister Dennis Hausmann. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

