Die Feuerwehr Borstel muss wohl noch länger im maroden Oldtimer ausrücken

Politik will kurzfristige Gespräche - Retter sind „desillusioniert“

Der altersschwache Borsteler Feuerwehr-Oldtimer passt gerade so in die Fahrzeugbox, ein neues Fahrzeug aber nicht.

Borstel/Neustadt (os). Beim Tagesordnungspunkt „Sachstandsbericht Feuerwehrgerätehäuser“ kam der Standort Borstel zunächst nicht vor, erst auf Nachfrage wurde das Thema im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten am Montag doch noch diskutiert. Während in Otternhagen nur noch die Schlussrechnung aussteht und in Dudensen zwischenzeitlich belastete Alt-Fundamente entfernt wurden, bevor nun die Ausschreibungen starten sowie für Mandelsloh der Bauantrag eingereicht wurde, tut sich für Borstel weiterhin nichts.

Damit sind die dortigen ehrenamtlichen Feuerwehrleute nach wie vor darauf angewiesen, dass ihr Löschfahrzeug (siehe Kasten)durch gute Pflege noch einige Zeit durchhält. Ein neues passt nicht in das sehr kleine Gerätehaus und darf deshalb nicht angeschafft werden.

Rund 60 Aktive hat die Ortsfeuerwehr - und gehört damit zu den größeren Einheiten im Stadtgebiet. Seit beinahe zehn Jahren gibt es immer wieder Gespräche über ein neues Feuerwehrhaus, bisher stets ohne Ergebnis. Erste Hinweise von Kameraden auf das Beispiel Bad Pyrmont, sieht Ortsbrandmeister Marco Hockemeyer aber nicht als Zeichen zum Aufgeben. In der Kurbadestadt hatten die Einsatzkräfte ihre Funkmelder abgegeben, weil nach Jahren immer noch kein neues Gerätehaus gebaut wird. „Viele sind absolut desillusioniert“, sagt Hockemeyer über seine Aktiven. „Soweit sind wir noch nicht, sonst hätten wir uns dieses Drama nicht angetan.“ Immerhin konnten die alten Spinde der Kernstadt-Feuerwehr jetzt etwas Platz für aktuelle Aktive schaffen. Wo weitere Einsatzkräfte aus der derzeit 28-köpfigen Jugendabteilung unterkommen sollen, ist aber noch unklar.

Hockemeyers Vorgänger Marc Nordmann hatte schon vor Jahren vermutet, früher als 2025 werde sich nichts ändern. Mittlerweile dürfte das im besten Fall so kommen. Im Ausschuss am Montag fragten erneut Borsteler Kameraden nach, mehr als die Ankündigung weiterer Gespräche - innerhalb der kommenden drei Monate - konnten sie nicht mitnehmen. „Gesprächsrunden gab es fast in jedem Jahr“, so der Ortsbrandmeister.

Der Zustand des alten Mercedes-Tragkraftspritzenfahrzeugs in Borstel ist nicht gut. „Beim TÜV wurde uns schon scherzhaft gesagt, bald könnten wir auch von unten einsteigen“, berichtet Ortsbrandmeister Marco Hockemeyer. Große Teile der Außenhaut mussten bereits ersetzt werden, trotzdem sind schon wieder Roststellen zu sehen. Aus der zuständigen Werkstatt wurde ihm über „massive Ersatzteilprobleme“ für den 32 Jahre alten Feuerwehr-Oldtimer berichtet. Der passt gerade eben in die vorhandene Garage. „In Höhe des Auspuffs mussten wir aber die Einsatzkleidung entfernen, weil beim Anlassen manchmal schwarzer Schleim ausgeworfen wird“, so Hockemeyer. „Wir hegen und pflegen ihn“, ergänzt er. Das schließt regelmäßige Bewegung - vor allem im Winter - ein, damit der Motor bei Bedarf auch anspringt. „Wenn das Auto ausfällt, haben wir definitiv ein Problem“, ist sich der Ortsbrandmeister sicher.

„Letzten Endes gibt es keinen politischen Beschluss über den Bedarf“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier zum Fall Borstel. Doch selbst wenn es den gäbe, könnte die Verwaltung nicht sofort in die Planungen einsteigen, ohne ein anderes Projekt dafür hinten anzustellen. „Wir sind dicht“, betont Homeier.

Stadtrat Maic Schillack, der neben den Finanzen auch für die Feuerwehr zuständig ist, würde es begrüßen, wenn die angekündigten Gespräche „das Konglomerat mal sortieren“. Weil es im Mühlenfelder Land keinen originär ausgestatteten Stützpunkt gibt und laut Schillack erweiterte Aufgaben für Borstel im Raum stehen, fehlen grundsätzliche Parameter für eine Bauplanung. An einen neuen Feuerwehrbedarfsplan, wie in der Sitzung angesprochen, würde der Stadtrat den Bau aber nicht knüpfen, wie er im Gespräch mit der NZ sagte. Den „ständigen Austausch mit der Stadtfeuerwehrführung“ bestätigt der stellvertretende Stadtbrandmeister Dennis Hausmann. „Wir können den Bedarf formulieren, Politik und Verwaltung müssen für die Umsetzung sorgen“, sagt er. Wunsch der Stadtbrandmeister sei es, dass ein Gebäude gebaut wird, in dem alle Kameraden auch unterkommen. Trotz aller bisherigen Abläufe geht Hausmann optimistisch in die neuen Gespräche.

Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster (SPD) kann die Verärgerung der Feuerwehrleute verstehen: „Ehrenamtliche werden abgestellt, wo nichts mehr passt.“ Er kritisiert, dass die CDU von einstigen Zusagen abgerückt ist. „Zu Zeiten der großen Koalition waren wir da einig.“ Das sehen die Christdemokraten anders. „Wir wollen weiter eine Lösung zu Borstel“, sagt Wilhelm Wesemann - „um den Kameraden gerecht zu werden.“

Was bei einem Fahrzeugausfall in Borstel passiert? Die Stadtverwaltung hat noch ein geringfügig jüngeres Fahrzeug gleichen Typs, das als Ersatz kommen könnte. Ansonsten bleibt laut Schillack nur „nachbarschaftliche Löschhilfe“.

