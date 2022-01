Planfeststellung für Deich am Silbernkamp: Erste Bodenarbeiten schon in diesem Jahr

Schriftliche Aufzeichnungen nur zwei Seiten kürzer als Koalitionsvertrag

Auf dem Amtswerder soll ein 1,1 Kilometer langer Deich das Wohngebiet „Silbernkamp“ vor dem Hochwasser der nahen Leine schützen. Foto: Maibaum vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (tma). Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im August 2021 stieg auch im Stadtgebiet das Interesse am Leinedeich, der den „Silbernkamp“ schützen soll. Nun liegt der Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben nach langer Planung endlich vor.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir so weit sind“, sagt Fachbereichsleiter Jörg Homeier, der als studierter Wasserbauer für den Deich zuständig ist. Weil bei Bauvorhaben auf den Leinewiesen die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie gilt, musste für das Planfeststellungsverfahren etwa eine Umweltverträglichkeitsprüfung aktualisiert werden. Wie üblich hatte das Gutachten eine Laufzeit von fünf Jahren.

Das hat die Verwaltung viel Zeit und Energie gekostet: „Es gab Stimmen, die gesagt haben, dass wir das nicht hinkriegen“, so Homeier. „Mit viel Geduld haben wir es aber am Ende gelöst.“ Alleine dabei herausgekommen sind einige Aktenordner mit mehreren hundert Seiten. Etwas weniger Platz, aber immer noch eine beeindruckende Menge nehmen die Unterlagen für das Verfahren ein: Mit 178 Seiten Text sind die nur zwei kürzer als der Koalitionsvertrag der aktuellen „Ampel“-Bundesregierung.

So sollen auf rund 1,1 Kilometern Länge Erde vom Amtswerder vor dem Wohngebiet aufgeschüttet werden - bis zu einer Höhe von 3,3 Metern. An der Festungsspitze vom Schloss Landestrost entsteht zudem ein Pumpwerk. An diesen Mauern sollen in diesem Jahr auch erste Arbeiten sichtbar sein, 2023 ist dann der Baubeginn angepeilt. Dafür hat Homeier schon vor dem Beschluss des Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Ausführungsplanung angestoßen. Noch in diesem Jahr sollen die Ausschreibungen beginnen. Aktuell prüft der NLWKN den Antrag auf Förderung.

Ein Teil der Planung war auch die Beteiligung der Öffentlichkeit. Die Rückmeldungen zu dem Deichbau seien überwiegend positiv gewesen, erinnert sich Homeier: „Nur bei dem Hochwasser gab es ein paar verärgerte Anrufe, die gefragt haben, warum wir noch nicht fertig sind.“

Mehr als 100 Seiten Einwändungen von Anwohnern und Trägern öffentlicher Belange mussten abgearbeitet werden - egal wie ungewöhnlich. „Damit muss man sich auseinandersetzen, weil man später vielleicht Stellung dazu beziehen muss“, erklärt der Fachbereichsleiter. Zu den unkonventionelleren Ideen der Bürger gehörte etwa, Glas im Bau zu verwenden, um hindurchsehen zu können oder sogar einen versenkbaren Deich zu bauen - Homeier verweist auf die fehlende Förderfähigkeit solcher Bauwerke.

