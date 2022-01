2,6 Promille: Kleinwagen stoßen innerorts frontal zusammen

Zwei Verletzte kommen in Krankenhäuser

Nöpke (os). Mitten im Ort sind am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr zwei Kleinwagen kollidiert, nachdem ein 60 Jahre alter Polo-Fahrer in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Ursache dürfte nach Angaben der Polizei seine Alkoholisierung gewesen sein. Der Mann hatte nach einem ersten Test 2,6 Promille. Er wurde ebenso leicht verletzt wie die 61-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fiat 500. Deren Beifahrer blieb unversehrt. Die beiden Personen am Steuer kamen mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fiat wurde bei dem Aufprall über den Gehweg und gegen den Zaun eines Anliegers geschleudert. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro am Polo, 5.000 Euro am Fiat sowie 1.500 Euro am Zaun. Die Nöpker Straße blieb für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Ortsfeuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe an den Unfallfahrzeugen.

