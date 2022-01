Amedorf ist neuer Karin-Standort

Acht Messpunkte für den Februar

Amedorf (os). Von heute an steht der Geschwindigkeitsmessanhänger der Stadt an der Amedorfer Straße - als letzter Standort im Januar. Erlaubt ist dort die normale Ortsgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Bei den vorangegangenen Messungen waren deutliche Verstoßzahlen aufgefallen.

Für den Februar hat die Stadtverwaltung acht Messpunkte angekündigt. Los geht es am 1. Februar mit der Wulfelader Straße in Wulfelade (50 erlaubt), ab 3. Februar folgt die Wunstorfer Straße in der Kernstadt (50), der Steinweg in Bordenau (30) wird vom 8. Februar an kontrolliert, die Königsberger Straße in der Kernstadt (30) ab 11. Februar. An der Moordorfer Straße in Poggenhagen (50) wird "Karin" ab 15. Februar stationiert, die Averhoyer Straße in Averhoy (50) folgt ab 17. Februar. Vor der Grundschule in Otternhagen (30) wird der Anhänger ab 22. Februar platziert, bevor mit der Basser Straße (30) vom 25. Februar an der letzte Standort des Monats auf dem Plan steht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1194 vom 29.01.2022