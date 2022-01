Nein zur Gewalt

Präventionsrat sieht 2021 als erfolgreiches Jahr

Inga Heidemann, Andre Tantzscher und Nele Meyer vom Präventionsrat freuen sich unter anderem über eine gelungene Gewaltpräventionsrallye per App.

Neustadt (os). Gewalt vorzubeugen ist das zentrale Thema für den Präventionsrat. Dem Gremium gehören seit 1995 unter anderem Vertreter von Stadt, Polizei, Schulen, Jugendhilfestation, evangelischer Kirche, Amtsgericht oder Stadtelternrat an.

Sechs Projekte hat der Präventionsrat 2021 gefördert. Dies Kinderrechtsaktion „Kinder sind unschlagbar“ wurde gefördert, besonders freuen sich die Mitglieder, dass aus den Bildern zahlreicher Drittklässler auch noch ein Kunstwerk wurde, das nun in Mardorf steht. „Noch besser ist, dass so das Thema auch in Familien getragen wurde“, findet Inga Heidemann, Geschäftsführerin des Lenkungsausschusses.

Notfallkarten für Kinder mit wichtigen Ansprechpartnern in Konfliktfällen finanzierte der Präventionsrat ebenso wie Vielfalt-Trikots für die Schiedsrichter von Wacker Neustadt und die roten Bänke gegen Frauengewalt (wir berichteten jeweils).

Eine der größten Aktionen war die Gewaltpräventionsrallye, die schon seit 2006 jährlich zwischen den weiterführenden Schulen wechselte. 2021 wurde sie zum ersten Mal „multimedial“ durchgeführt mit der Leine-Schule. „Wegen Corona sind wir auf die App Actionbound umgestiegen“, berichtet Schulsozialarbeiter Andre Tantzscher, der die Durchführung mit Sozialarbeiterin Nele Meyer. Die Anlaufstellen der Rallye - Polizei, Erziehungsberatungsstelle, „Die Gruppe Jugendhilfe“, Jugendamt und Frauenberatungsstelle - waren so mit Fotos oder Videos, Rätseln oder Aufgaben vertreten und ließen die Schüler im Vergleich zu den Vorjahren nicht ein. „Wir haben die Lizenzen finanziert“, sagt Heidemann. Jule Reichert von der Stadtjugendpflege nutzte Erfahrungen aus eigenen Rallyes für die Bestückung der App.

Weitere Ziele sind etwa die Stärkung von Zivilcourage und eines Sicherheitsgefühls, Vorbeugung von Sucht, Gewalt und Kriminalität, aber auch das friedliche Zusammenleben von Kulturen, Religionen und Generationen. Projekte können an den Lenkungsausschuss herangetragen und mit bis zu 500 Euro bezuschusst werden. Kontaktperson ist Inga Heidemann, erreichbar per E-Mail unter iheidemann@neustadt-a-rbge.de oder Telefon 05032/84-510.

