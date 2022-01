Die Corona-Lage am Mittwoch: 71 Neu-Infektionen auf einen Schlag

Neustadt (tma). Fast täglich registrierte das Gesundheitsamt der Region in den vergangenen Wochen Rekordwerte, zum heutigen Mittwoch bilden 71 Neu-Infektionen einen weiteren. Aktuell gelten 484 (+46) Menschen als "infiziert", also zwischen positivem Test und dem Ende der Quarantäne nach etwa zwei Wochen oder einem negativen PCR-Test. Die Gesamtzahl der direkt Betroffenen seit den ersten Fällen im März 2020 steigt auf 2.984 (+71) an. Der Inzidenzwert über sieben Tage je 100.000 Einwohner liegt bei 718,2 (+64,1) und damit noch im Mittelfeld unter den Regionskommunen. Genesen sind bislang 2.451 (+25) Personen, die Corona-Toten bleiben bei 49.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 1028,7 (+98,3). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 7,3 (+0,4), die Intensivbehandlungs-Quote steht jetzt bei 5,2 Prozent (+0,3).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

