17-Jähriger fährt ohne Begleitung

Neustadt (r/tma). Ein 17-jähriger Autofahrer hat nach Erhalt seines Führerscheins die neue Freiheit wohl etwas überschätzt. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag fehlte an der Nienburger Straße eine zugelassene Begleitperson, ohne die er nicht am Steuer sitzen darf.

Bei der Überprüfung der erforderlichen Dokumente fiel dies den eingesetzten Beamtinnen schnell auf. Der Fahrer gab an, dass er auf dem Weg zur benötigten Person sei und von dort aus den Weg gemeinsam fortsetzen möchte.

Dies ließen die Polizistinnen nicht durchgehen und untersagten ihm die Weiterfahrt ohne Begleitperson. Der Jugendliche erwartet muss sich nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auseinandersetzen.

Ausgabe-Nr. 1194 vom 29.01.2022