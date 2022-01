Karin steht nun an der Wiklohstraße

Mandelsloh (os). Hinter Grundschule und Turnhalle sowie am Kitazugang an der Wiklohstraße ist Tempo 30 vorgeschrieben. Ob das eingehalten wird, überwacht der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger seit heute - und macht bei Verstößen durch rotes Blitzlicht auf sich aufmerksam.

Schon ab Donnerstag steht der nächste Standort im Plan, als letztes im Januar wird "Karin" in Amedorf aufgefstellt. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt.

Die letzten Messungen ergaben in Bevensen 52 Verstöße in Richtung Büren und 33 in Richtung Laderholz. Die gefahrenen Höchstgeschwindigkeiten lagen mit 76 und 77 Kilometern pro Stunde nahezug gleich. Je 62 Verstöße pro Richtung gab es zuvor in Mardorf, ortseinwärts fuhr der "Spitzenreiter" Tempo 79, nach Rehburg 72.

