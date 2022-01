Die Corona-Lage am Dienstag: Regions-Inzidenz nähert sich vierstelligem Bereich

Neustadt (tma). Nicht ganz so hoch wie über das Wochenende ist der heutige Anstieg im Stadtgebiet. Damit wiederholt sich die typische Entwicklung von niedrigen Zahlen am Dienstag. Das Gesundheitsamt der Region registriert "nur" 15 positive Tests, womit aktuell 438 (+9) Menschen als "infiziert", also zwischen positivem Test und dem Ende der Quarantäne, gelten. Die Gesamtzahl der direkt Betroffenen seit Beginn der Pandemie steigt auf 2.913 (+15) an. Der Inzidenzwert über sieben Tage je 100.000 Einwohner liegt aktuell folglich bei 654,1 (+33,1). Genesen sind nun 2.426 (+8) Personen. Todesfälle mit Corona-Zusammenhang bleiben bei 49.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 930,4 (+46,6). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,9 (+0,3), die Intensivbehandlungs-Quote steht jetzt bei 4,9 Prozent (+0,2).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

