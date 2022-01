Kinder ab fünf Jahren werden im DRK-Hort geimpft

Zwei Termine am Freitag und Sonntag

Neustadt (r/os). In dieser Woche gibt es zwei Impfangebote für Kinder ab fünf Jahren im DRK-Hort an der Hans-Böckler-Straße 20. Die erste Impfaktion beginnt am Freitag, 28. Januar, um 15 Uhr. Angeboten werden Erstimpfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. „Die Stadtverwaltung bedankt sich beim DRK, dass es möglich ist, in den Räumen des Hortes zu impfen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Gerade für kleine Kinder ist die Atmosphäre im kindgerechten Hort schöner als in der großen Halle des Impfzentrums“, so Stadtsprecherin Nadine Schley.

Zwei Tage später gibt es einen zweiten Impftermin - am Sonntag, 30. Januar, am selben Ort, dann von 10 bis 17 Uhr.

Für beide Termine ist eine Anmeldung unter www.impfportal-niedersachsen.de zwingend nötig.

Ausgabe-Nr. 1194 vom 29.01.2022