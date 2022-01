Zweckerträge helfen bei wichtigen Vereins-Investitionen

Raiffeisen-Volksbank schüttet 7.500 Euro aus

Schecks, die weiter helfen: Bankmitarbeiter und Vereinsvertreter bei der Übergabe der Zweckerträge aus dem Gewinnsparen.

Hagen (os). Für Bankvorstand Frank Hahn ist es „einer der schönsten Termine im Jahr“, für acht Vereine und Institutionen bedeutete die Ausschüttung der Zweckerträge aus dem Gewinnsparen der Raiffeisenvolksbank Neustadt (RVBN) eine willkommene Finanzspritze. „Das ist mega, wir freuen uns sehr - vor allem die Kassenwartin“, sagte etwa Conny Barr, Vorsitzende des TSV Mariensee-Wulfelade. Die 1.300 Euro auf dem Scheck sollen in neue Turnmatten investiert werden. „Eine kostet 90 Euro, ein gutes Drittel ist damit gesichert.“

Der Tennisverein Neustadt Nord will mit seinem Geld den Außenbereich an den Plätzen mit neuem Mobiliar bestücken, beim STK Eilvese wird es neue Sportgeräte und eine Musikanlage geben. Das leibliche Wohl fördert die Ausschüttung beim Jugendtreff Eilvese, der wird einen neuen Grill anschaffen. „Beim alten fällt schon die Kohle durch“, sagt Daniel Magers. Bäume für den Gemeindegarten sollen in Mariensee gepflanzt werden, erklärt Pastorin Christina Norzel-Weiß. Im benachbarten Hagen investiert der TSV Mühlenfeld in neue Fitnessgeräte im Kraftraum und lässt bestehende warten, wie Jugendwart Dirk Neumeister berichtet. Ein neues Dressurviereck soll nach den Worten der Vorsitzenden Carola Wiebking beim Reit- und Fahrverein Schneeren angeschafft werden, der Schützenverein Nöpke erweitert die bestehende elektronische Schießanlage, die laut Vorsitzendem Sven Beermann besonders von den vielen Kindern und Jugendlichen genutzt wird.

Vorschläge für die Verwendung der Zweckerträge kamen wie immer von den Mitarbeitern der Bank. „Es lohnt sich also, uns anzusprechen“, so Hahn, der aber auch darauf hinwies, dass im RVBN-Team viele selbst ehrenamtlich engagiert sind und daher den Bedarf der Vereine in ihrem Zuständigkeitsbereich meist gut kennen.

