BMW kracht in Sattelzugheck - Fahrerin schwer verletzt

Unterfahrschutz rettet das Leben des Unfallopfers

Niedernstöcken (os). Mit dem beabsichtigten Linksabbiegen eines Sattelzuges hat eine 37-jährige Autofahrerin aus Stolzenau am vergangenen Freitagvormittag offensichtlich nicht gerechnet. Ihre Limousine krachte in das Heck des Aufliegers, dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Gegen 11.10 Uhr fuhr die BMW-Fahrerin hinter dem Sattelzug auf der Niedernstöckener Straße in Richtung Mandelsloh. Kurz hinter dem Ortsschild hielt das LKW-Gespann außerorts, weil der 53-jährige Fahrer nach links in die Straße „Auf der Worth“ abbiegen wollte. Das übersah die Stolzenauerin, es kam zur Kollision. Der Kraftfahrer blieb unverletzt. Der 5er BMW hat nur noch Schrottwert. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro, so die Polizei. Nach Einschätzung der Beamten hat der Unterfahrschutz am Auflieger der 37-Jährigen das Leben gerettet.

Bis gegen 12.40 Uhr kam es im Zuge der Unfallaufnahme zu Behinderungen.

Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022