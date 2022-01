RMG bittet noch um ein wenig Geduld bei Abfuhr Gelber Säcke

Rollen mit leeren Säcken sollen schnell verfügbar sein

An Schnee und Eis liegt es nicht, dass die Abfuhr Gelber Säcke derzeit noch etwas stockend läuft. Das soll sich jedoch schnell ändern.

Neustadt (r/os). Bei der Abfuhr der Umverpackungen durch den neuen Entsorger RMG hakt es auch weiterhin. Zudem beklagen Menschen im Stadtgebiet, dass bei den auf der Website genannten Bezugsstellen keine Rollen mit leeren Säcken zu bekommen sind.

Wie die genannten Einzelhändler auf Anfrage bestätigen, haben sie alle derzeit keine Rollen vorrätig und zuletzt auch keine bekommen. Laut RMG-Sprecher Marius Schröder wurden für alle Verteilstellen am 10. und 17. Januar Lieferungen beauftragt. Auch ein Engpass beim letzten Entsorger Remondis zum Ende der Auftragszeit könnte nach seinen Worten verantwortlich sein. „Bereits im Dezember 2021 haben wir die Verteilstellen mit Gelben Säcken beliefert, sodass eine ausreichende Menge zum Leistungsbeginn am 3. Januar gewährleistet war“, teilt er mit. Er bittet Bürger darum, möglichst nur einzelnen Rollen mitzunehmen, sobald sie verfügbar sind.

„Es ist nicht immer auszuschließen, dass einzelne Anfallstellen schlichtweg ‚übersehen‘ werden“, sagt RMG-Sprecher Marius Schröder zu anhaltenden Abfuhrproblemen. Allerdings waren am Montag in der Kernstadt die Umverpackungen in ganzen Straßenzügen inklusive der Nebenstraße nicht abgeholt worden. In einem solchen Fall sollte die E-Mailadresse Gelber-Sack.Hannover@rmg-gmbh.de oder die Service-Hotline 0800/4006005 genutzt werden. In der Regel würden stehengelassene Gelbe Säcke, kurzfristig nachgefahren. „Die Bürgerinnen und Bürger können diese Gelben Säcke jedoch auch problemlos bei der nächsten Regelabfuhr bereitstellen“, meint Schröder. In manchen Fällen sind das allerdings schon größere Mengen gewesen, die auch gelagert werden müssen.

„Bereits mit den kommenden Durchläufen wird sich die Abfuhrleistung erheblich verbessern. Denn unsere Mitarbeiter können sich mit jedem weiteren Durchlauf auch zunächst unübersichtliche Anfallstellen dauerhaft einprägen. Daher wird es zu deutlich weniger Reklamationen kommen“, ist Schröder überzeugt.

