Die Corona-Lage am Freitag: Inzidenz steigt weiter - aber weniger stark

Neustadt (os). Weiter 31 Neuinfektionen in 24 Stunden lassen die Sieben-Tage-Inzidenz für das Neustädter Land weiter ansteigen - wenn auch nicht so stark wie am Vortag. Der Wert liegt nun bei 459,6 (+24.3). Die Gesamtzahl der direkt Betroffenen seit Pandemiebeginn stieg auf 2.757 (+31), aktuell führt das Gesundheitsamt der Region Hannover 339 (+2) Menschen als "infiziert", also zwischen positivem Test und Quarantäneende. Genesen sind bis heute 2.369 (+29) Personen, gestorben unverändert 49.

Für die Region Hannover liegt der Inzidenzwert aktuell bei 684,7 (+72,4). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz steigt auf 6,1 (+0,2), die Intensivbehandlungs-Quote steht unverändert bei 4,9 Prozent (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

