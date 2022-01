Margrit und Ernst Mandau feiern ihre Gnadenhochzeit

Seit 67 Jahren wohnt das Ehepaar im Stadtgebiet

Margrit und Ernst Mandau sind seit dem 26. Januar 1952 verheiratet. Ihre Tochter wurde wenig später geboren. Foto: Maibaum

Das Hochzeitsfoto ist kurz vor der Einführung von Farbbildern entstanden. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (tma). In Bottrop haben sie sich kennengelernt, auf die Verlobung folgten in wenigen Monaten Hochzeit und Kinder. Fünf Jahre später - 1955 - ist das Ehepaar Mandau schließlich auf Wunsch des Vaters im Neustädter Land angekommen. Auf einem Dorf wartete ein Haus auf sie.

Das Angebot kam für die Verkäuferin im Feinkostgeschäft und den Lokführer im Bergbau gelegen. In Poggenhagen angekommen, ging es für beide nach diversen Tätigkeiten in neue berufliche Laufbahnen. Margrit Mandau ist nach einer Umschulung in Nienburg zur Stadtverwaltung der Kernstadt gewechselt und war bis in die 90er-Jahre im Einwohnermeldeamt tätig.

Ihr Mann kam auf dem Fliegerhorst Wunstorf bei der Berufsfeuerwehr der Luftwaffe unter: „Der Engländer hat einen Tag eingestellt, den anderen entlassen“, erinnert sich der 92-Jährige an die Besatzungszeit. Trotzdem hielt er bis zur Gründung der Bundeswehr durch und machte dort seine Meisterprüfung - eine damals noch seltenere Entscheidung. Die Ausbildung sicherte ihm einen Posten als Schichtleiter. Stolz erzählt Mandau aber auch von seiner vorigen Stelle unter Tage: „Ich bin jeden Abend von der Zeche Jacobi neun Kilometer mit 100 Loren in 835 Metern Tiefe zur Zeche Haniel gefahren“. Das Bergwerk wurde inzwischen als Letztes seiner Art geschlossen.

Nun erfreut sich das Ehepaar an den Erinnerungen der viele Reisen und vor allem über seine Familie. Ihre drei Enkel und sechs Urenkel seien der „größte Schatz“ - Spielgeräte im Garten zeigen die enge Beziehung auf. Für die Familie hätten sie auch als „letzten Schub“ ihr Haus umfangreich renoviert - einer der Enkel wohnt in der oberen Etage. Das Gebäude war ein Abrisshaus, als die Mandaus es vor 50 Jahren kauften. Umfangreiche Renovierungen ersetzten Stallungen und Futterlücke durch Wohnräume, die Fläche wurde mit zahlreichen Anbauten für die Nachkommen um einiges vergrößert.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022