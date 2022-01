Mit externer Beratung zur Haushaltsstabilisierung

CDU plant Kita-Eigenbetrieb und ABN-Aufwertung sowie mehr Digitalisierung

Neustadt (os). Mit einem nachhaltigen Haushaltsstabilisierungskonzept will die CDU-Ratsfraktion das prognostizierte strukturelle Defizit von 10 Millionen Euro abbauen und gleichzeitig entscheidende Investitionen in die Stadtentwicklung sichern. „Die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt muss für die Zukunft gewährleistet sein. Um das zu erreichen, brauchen wir langfristig einen ausgeglichenen Haushalt. Dafür ist eine enorme Kraftanstrengung erforderlich“, so der Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner. Die Christdemokraten halten eine Begleitung durch externe Beratung für notwendig. Die Ratskooperation aus CDU, Grünen und UWG hat dafür im Haushalt zunächst 500.000 Euro beantragt.

Die Politiker versprechen sich davon eine „stringente Prozessanalyse“ und konkrete Strategien, wie Einnahmen erhöht und Kosten gesenkt werden können. Vor allem in der ganzheitlichen Digitalisierung sieht die CDU großes Einsparpotential, besonders auch zur Verringerung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter. Dabei könne die fachliche Kompetenz der städtischen IT mit der Expertise von außen ergänzt werden.

„Wir begrüßen die erfolgreichen Ansätze der Verwaltung der vergangenen Jahre, den städtischen Haushalt zu entlasten. Diese Marschrichtung wollen wir mit der Inanspruchnahme von externem Sachverstand unterstützen und intensivieren. Deshalb steht die Konsolidierung der städtischen Finanzen im Mittelpunkt der Haushaltsbegleitanträge“, erläutert Frank Hahn, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und Digitalisierung.

Die vielfältige Kita-Landschaft soll in einem städtischen Eigenbetrieb gebündelt werden. „Das hätte den Vorteil, den Fokus noch stärker an den Bedürfnissen von Familien auszurichten“, heißt es in einer Mitteilung. Dem Fachkräftemangel soll so „mit kreativen Ideen“ begegnet werden können.

Die Planung für den Neubau der Sekundarstufe II an der KGS soll nach dem Willen der CDU bereits in diesem Jahr beginnen. Die angemieteten Container verursachten mit rund 250.000 Euro pro Jahr unverhältnismäßig hohe Mietkosten.

Für mehr Transparenz und Bürgerfreundlichkeit beauftragt die Kooperation die Verwaltung, Tiefbau- und Bauleitplanungsprojekte zu priorisieren, online zu stellen und fortlaufend zu aktualisieren. Die Partei erwartet dadurch vor allem eine systematischere Planungskoordinierung und Ressourcensteuerung.

Um den umfangreichen Abstimmungsbedarf bei Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen zwischen dem Fachbereich Tiefbau und dem Eigenbetrieb ABN (Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt) zu reduzieren und Synergien zu nutzen, müsste der Aufgabenbereich des ABN erweitert werden. „Denkbar wäre, den ABN zu einem Dienstleister für die gesamte städtische Infrastruktur weiterzuentwickeln“, schreibt Lechner. Die Zuständigkeit könnte Straßen, Brücken, Rad- und Fußwege ebenso einschließen wie Bauhof, Bestattungswesen und Stadtreinigung.

Die CDU bekräftigt den Beschluss, die Gebäudeunterhaltung und -verwaltung der städtischen Wohnimmobilien in die Neustädter Immobiliengesellschaft (NIG) zu überführen, ausdrücklich auch unter Einbeziehung der Wohnungsverwaltung.

„Unser Ziel ist: Bis 2024 muss die Null stehen. Dafür nutzen wir die in der Pandemie vom Land geschaffene kommunale Haushalts-Sonderregel. Gleichzeitig wollen wir mit einer sorgfältigen Aufgabenkritik und Projektpriorisierung sowie klugen digitalen Lösungen Einsparungen erzielen und mit konkreten Entwicklungsstrategien Einnahmen steigern“, erklärt Lechner abschließend.

