Radfahrer auf der Überholspur?

Neues Verkehrskonzept mit 134 Einzelmaßnahmen wird vorgestellt

orfahrt achten für Radfahrer am Zebrastreifen Die Regelung an den neuen Zebrastreifen der Memeler Straße halten nicht wenige Anwohner für absurd: Nachdem die Stadtverwaltung festgestellt hatte, dass viele Radfahrer ohne anzuhalten über die Fußgängerquerung fahren, wurden zusätzliche Schilder angebracht. Radler müssen dem motorisierten Verkehr nun Vorfahrt gewähren. Steigen sie jedoch ab und schieben ihr Fahrrad, haben sie als Fußgänger Vorrang. Das sei keine Doppelbeschilderung und verdeutliche nur die generelle Regel, dass Zebrastreifen nicht per Rad befahren werden dürfen, sagt der Verkehrskoordinator der Stadt, Benjamin Gleue. Anfangs hatten einzelne der morgendlichen Verkehrslotsen der Michael Ende Schule sogar noch den Weg frei gemacht. Sie stoppten Fahrzeuge, hinter ihnen fuhren meist junge Radfahrer durch. Mittlerweile wird das konsequent unterbunden. Nachmittags sieht die Lage aber fast ausnahmslos so aus wie auf dem Foto. Absteigen Fehlanzeige - Unterschiede zwischen Erwachsenen und Kindern oder Jugendlichen gibt es kaum. -os-/Fotos: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Fahrradrouten in die Innenstadt werden derzeit in den politischen Gremien heiß diskutiert. Wo sollen Radfahrer Vorrang haben, wo Fußgänger? Sind bei Querungen Zebrastreifen erforderlich oder bremsen sie die Radfahrer nur aus? Die Stadt setzt bei ihren Entscheidungen auf Fachkompetenz. So stellt am 24. Januar das Planungsbüro „PGV-Alrutz“ ein Radverkehrskonzept für die Kernstadt vor. Es umfasst über 200 Seiten und wird am Montag im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung präsentiert, der gemeinsam mit dem Ortsrat der Kernstadt tagt.

Als strategische Grundlage zur Förderung des Radverkehrs soll das Konzept künftig bei allen verkehrlichen Überlegungen Berücksichtigung finden. Entwickelt wurde es in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung und unter Einbeziehung der Ergebnisse eines öffentlichen Workshops, an dem sich auch zahlreiche interessierte Bürger beteiligt haben. Auf diese Weise konnten insgesamt 134 Einzelmaßnahmen erarbeitet werden, durch die der Radverkehr in der Kernstadt komfortabler und sicherer gestaltet werden soll.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren eine Strategie für die Unterhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Fahrradinfrastruktur erarbeitet, an der wir uns die nächsten zehn Jahre orientieren wollen“, erläutert Verkehrsplaner Sebastian Fleischer die Tragweite des Konzepts.

„Der Radverkehr in Neustadt wird nutzerfreundlicher und sicherer“, ist Bürgermeister Dominic Herbst überzeugt. Das vorliegende Konzept decke die ganze Bandbreite möglicher Maßnahmen ab - von der strategischen Grundausrichtung bis hin zu den konkreten Einzelwünschen aus dem Bürger-Workshop. „Selbst kleine Maßnahmen können eine enorme Wirkung haben, von der Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren“, sagt Herbst.

Als Beispiel für solch eine „kleine Maßnahme“ nennt die Verwaltung den kürzlich fertiggestellten Weg hinter dem Bahnhof (die NZ berichtete). Durch die Geländererhöhung auf der Brücke über die „Landwehr“ sowie die direkte und eindeutig markierte Anbindung an die Straße „An der Eisenbahn“ sei eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr geschaffen worden, führt die Verwaltung an. Zudem sei hier auch die Sicherheit für Fußgänger erhöht worden. Die sehr uneben liegenden Gehwegplatten zwischen Brücke und neuem Pflasterstück wurden nicht gleich begradigt. Laut Verwaltung war der Weg zur Zeit der Arbeiten als Ausweichstrecke vorgesehen, das Geld käme zudem aus einem anderen Topf. Bereits umgesetzt wurde eine optimalere Anbindung der westlichen Wohngebiete an den Bahnhof mit der bevorrechtigten Querung der Straße „An der Eisenbahn“ zwischen „Mies-van-der-Rohe-Weg“ und der Fahrradgarage.

Kommentar

Holzweg statt Radweg

Muss immer alles in Konzepten betoniert sein oder sollte man nicht auch mal etwas ausprobieren können? Spricht rund um die Hans-Böckler-Straße an „Hüttengleis“ und „Torfbahn“ wirklich etwas gegen zwei unterschiedliche Regelungen auf 150 Metern? Ein klares Nein sollte die Antwort auf letztere Frage sein. In den betroffenen Straßen herrscht zum allergrößten Teil Anwohnerverkehr, die Menschen werden sich schnell daran gewöhnen. Ein Zebrastreifen mit „Vorfahrt achten“Schild für Radfahrer wie an der Memeler Straße würde das Konzept einer bevorzugten Radroute jedenfalls ad absurdum führen. Zumal bisher ja auch „Vorfahrt achten“ für Autofahrer an den Querungen vorgesehen ist. Wer ist denn dann zuerst dran?

Also sollten die Politiker mal etwas wagen und das vorgeschlagene Konzept umsetzen. Gern mit einer Bewertung nach zwölf Monaten. Wenn sich Probleme ergeben, wären die Zebrastreifen immer noch schnell aufgemalt.

Alles so lange zu zerreden, bis der Stein des Weisen gefunden ist, wäre der Holzweg, der in Sachen Radverkehr gar nichts voran bringt.

Oliver Seitz

Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022