Karin spült 115.000 Euro in die Stadtkasse

Ergebnis ausgeglichen - Blitzer verfügt mittlerweile über zwei Kameras

Karin steht seit Freitag an der Alpestraße in Bevensen und wacht über das vorgeschriebene Tempo 50. Im vergangenen Jahr lag der Stadtanteil aus Buß- und Verwarngeldern durch den Blitzer immerhin bei 115.000 Euro.

Neustadt (os). Die zweite Jahresrechnung der Region Hannover über die Einsätze des städtischen Blitzeranhängers weist für die Stadt 115.000 Euro an Einnahmen aus. Zwischen beiden Behörden werden die Buß- und Verwarngelder gleichmäßig aufgeteilt.

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue geht aktuell davon aus, dass sich „Karin“, wie der Blitzer heißt, auf Dauer selbst tragen wird. „Es geht dabei ja nicht ums Geld verdienen, sondern in erster Linie um die Verkehrssicherheit“, sagt er. Die Anschaffungskosten für den Anhänger und die erste Kamera betrugen 175.000 Euro, für 45.000 Euro wurde 2021 eine weitere Aufnahmeeinheit gekauft. Dazu kommen Personalkosten, die im oberen fünfstelligen Bereich liegen. Im ersten Jahr hatte das Messgerät zwischen März und November 90.000 Euro eingebracht. Wie sich der seit Mitte 2021 gültige, verschärfte Bußgeldkatalog oder die zweite Kamera auf die Einnahmen auswirken, lässt sich noch nicht sagen. „Auf Dauer erhoffen wir uns ja auch, dass die Verkehrsteilnehmer weniger schnell fahren“, sagt der Verkehrskoordinator.

Grundsätzlich kann „Karin“ dank der zweiten Kamera in beide Richtungen blitzen, nicht jeder Standort erfüllt dazu aber die nötigen baulichen Voraussetzungen. Der Aufstellort muss nahezu höhengleich sein, schon Bürgersteige machen eine Messung meist unmöglich. Abstände zu Einmündungen und Kurven sowie Ortsschildern sind weitere Ausschlusskriterien. Auf Gehwegen soll der Anhänger nicht aufgestellt werden, um schwächere Verkehrsteilnehmer nicht einzuschränken. Auch der Verkehrsumfang ist ein Kriterium. „In Nebenstraßen oder sogar Sackgassen sollen wir auf Anwohnerwunsch auch gern messen. Unter 1.500 Fahrzeuge pro Tag kommt Karin bisher aber nicht zum Einsatz“, sagt Gleue. Jeder Messpunkt muss zudem von der Polizei genehmigt werden. Unfallaufkommen und tatsächlich gefahrene Geschwindigkeiten sind dabei maßgebend. Damit fallen auch viele Schul- und Kitastandorte aufgrund ihrer Lage durch das Raster.

Möglich wäre der Einsatz der jeweils ungenutzten Kamera an zusätzlichen Messpunkten, dann vom Stativ aus unter Mitarbeiterbegleitung. „Das ist aber eine politische Entscheidung“, so der Verkehrskoordinator. Deshalb wird aktuell an einer umfangreichen Informationsdrucksache gearbeitet, anhand derer der Rat letztlich sagen soll, welchen Umfang an Verkehrsüberwachung er haben möchte.

