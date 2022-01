Heinz Busse stellt zweites Buch zu Höfen im Mühlenfelder Land vor

Anekdoten über etwa 100 Menschen stehen im Mittelpunkt

Heinz Busse (links) freut sich mit der Dorfgemeinschaft Hagen vor der Kita Mühlenzwerge in der Ortsmitte über die ersten Exemplare seines neuen Buches. Foto: (r).

Hagen (tma). „Ich bin ja froh, dass ich das in meinem Alter noch geschafft habe“, kommentiert der Ortschronist Heinz Busse die Veröffentlichung seines zweiten Buches in einem Jahr. „Hofstellen der Kötner, Brinksitzer und der Kirche in Hagen - Geschichte und Geschichten“ ist die Fortsetzung von „Halbmeierhöfe in Hagen - Geschichte und Geschichten“ aus dem April 2021.

Der unhandliche Titel darf allerdings keinesfalls über den Inhalt hinwegtäuschen. Busse widmet sich in seinem Buch etwa 100 Menschen, die über Generationen auf den Hofstellen gelebt haben. Kleine Anekdoten spiegeln die Höhe- und Tiefpunkte des Dorfes wider und zeigen Kuriositäten auf. Etwa Grete Harries, eine Halbjüdin, die ausgerechnet die Stieftochter des Pastors war. Oder ein Paar, die inmitten einer Typhus-Epidemie geheiratet haben - einen Tag später hätte das Bündnis schon nicht mehr stattfinden können, selbst der Rodewalder Markt musste schließen.

Wie der Autor so schnell zu einer Fortsetzung kam? „Es hat schon geholfen, ein anderes Buch geschrieben zu haben - das hat die Routine gestärkt“, so Busse im Gespräch mit der NZ. Viel Material und Schriften aus dem 20. Jahrhunderts habe er ja bereits zusammengetragen.

Herausgeber ist erneut der Verein „Dorfgemeinschaft Hagen“, Busse diente von 1996 bis 2005 selbst als Vorsitzender, nun hält er noch den Ehrentitel. „Durch seine akribische und an den Fakten orientierte Arbeit haben seine Schriften, Ausarbeitungen, Bücher und Veröffentlichungen in unserem Dorf eine hohe Akzeptanz“, lobt der aktuelle Vorsitzende Frank Hahn seinen Vorgänger im Vorwort. „Aufgrund des Strukturwandels in der Landwirtschaft ist dieses Buch ein wichtiges zeitgeschichtliches Dokument, welches in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.“

