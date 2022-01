Trotz Anschreiben: Johanniter-Impfpanne betrifft Zentrum in Neustadt nicht

Region: Kein Gesundheitsrisiko durch überlagerten Impfstoff

Neustadt/Hannover (os). Nach der Impfpanne nun auch noch eine Kommunikationspanne: Mit Anschreiben an mehrere Neustädter hat die Region Hannover offensichtlich für unnötige Verunsicherung zum Thema Impfen gesorgt. Hintergrund ist eine Panne bei der Johanniter Unfallhilfe (JUH), die Moderna-Impfstoff zu lange nach dem Auftauen noch verabreicht hatte - länger als die Arzneimittelbehörden empfehlen. Dieses Vakzin kam in Neustadt zwar nicht zum Einsatz, trotzdem haben mindestens drei NZ-Leser entsprechende Schreiben bekommen. Alle waren am 3. und 4. Januar im Impfzentrum an der hans-Böckler-Straße, ihre Impfpässe weisen auch die entsprechende Chargennummer auf. Im Einsatz waren allerdings Mitaerbeiter des Arbeitersamariter-Bundes.

Auf Anfrage der Neustädter Zeitung schloss Regionssprecher Christoph Borschel definitiv aus, dass der überlagerte Impfstoff verwendet wurde. „Es sind ausschließlich Menschen betroffen, die von den Johannitern geimpft wurden, an den auf Hannover.de veröffentlichten Terminen geimpft wurden und die genannten Chargennummer hatten.“ Die Charge umfasse viele Impfdosen, nur die JUH habe das Vakzin allerdings länger als vorgegeben im aufgetauten Zustand genutzt. Alle Standorte und betroffenen Termine sind unter www.johanniter.de/impfnummer-hannover gelistet. Borschel bedauert die falschen Anschreiben, findet das aber besser, als wäre nicht alle Betroffenen informiert worden.

Laut Region sind 3.094 Menschen betroffen, die an 26 Standorten zwischen Sonntag, 2., und Dienstag, 11. Januar, mit der mit der Chargennummer LOT000087A geimpft haben. „Es besteht kein Gesundheitsrisiko“, so die Region. Die Behörde habe alle betroffenen Personen ermittelt und per Expressbrief informiert. Mit den Johannitern wurde eine gemeinsame Info-Hotline freigeschaltet. Unter 0511/616-11101 sollten sich Personen, die das Infoschreiben bekommen haben, täglich von 9 bis 17 informieren können.

Der Moderna-Impfstoff lagert tiefgefroren (-15 bis -25 Grad Celsius) beim Apotheker oder dem Apothekengroßhandel. „Dann werden sie aufgetaut und an die Hilfsorganisationen verteilt. Diese verimpfen sie dann weiter und müssen darauf achten, dass die Haltbarkeit bzw. die Lagerzeit außerhalb der Tiefkühlung nicht überschritten wird“, beschreibt Borschel den Ablauf.

Impfstoff-Hersteller und Paul-Ehrlich-Institut hatten auf Regionsnachfrage mitgeteilt, dass der Geimpften-Status unangetastet bleiben kann. Empfohlen wird, „dass diejenigen, die eine Erstimpfung bekommen haben, sich nach vier Wochen wie üblich ein zweites Mal impfen lassen sollen. Die Zweitgeimpften sollten sich ganz regulär nach drei Monaten boostern lassen. Alle, die eine Boosterimpfung erhalten haben, sollten sich nach vier bis zwölf Wochen und individueller Rücksprache mit dem Impfarzt vorsichtshalber erneut boostern lassen“, rät Marlene Graf, ärztliche Leiterin des Gesundheitsamts der Region Hannover.

„Bei unserer routinemäßigen Kontrolle ist der Fehler aufgefallen. Es steht außer Frage, dass uns so etwas nicht passieren darf. Wir können nur um Entschuldigung bitten“, so Walter Busse, Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter. Regionspräsident Steffen Krach zeigt sich besorgt, dass dieser Vorfall das Vertrauen in die Impfkampagne schädigt: „Dass erneut ein Fehler passiert ist, trifft uns alle sehr. Vertrauen gewinnen wir nur mit voller Transparenz.“ Er kündigte umgehend Konsequenzen an (siehe Kasten). „In den Impfzentren der Region arbeiten tagtäglich viele Fachkräfte, die ihre Arbeit kompetent und engagiert durchführen, damit wir in der Pandemie besser geschützt sind. Diesen Menschen bin ich für ihren Einsatz sehr dankbar und wir sehen, dass wir mit den Impfungen gut vorankommen“, so Krach. Seit die dezentralen Impfungen durchgeführt werden, haben sie laut Borschel rund 260.000 Dosen verabreicht.

Expertentrio validiert Impfkampagne

Hannover (r/os). Ein Expertenrat wird die Impfkampagne der Region Hannover künftig „flankieren und prozessbegleitend unterstützen“. Das kündigt Regionspräsident Steffen Krach am Montagmittag an. „Wir haben uns nach den jüngsten Vorkommnissen zusammengesetzt und überlegt, wie die Impfkampagne in Zukunft noch besser präventiv gegen Fehler geschützt werden könnte. Alle internen und externen Abläufe und deren Schnittstellen werden nochmal auf Fehleranfälligkeiten überprüft“, sagt Krach. Drei erfahrene Kräfte sollen künftig eingesetzt werden, um die Impf-Abläufe und die Logistik zu validieren. Der Expertenrat setzt sich zusammen aus Dr. Petra Rambow-Bertram, Koordinatorin des Impfmanagements am Klinikum Region Hannover (KRH), Alfred Blume, Leiter der Technischen Einsatzleitung der Region Hannover und Katastrophenschutzexperte sowie Matthias Vonnemann, Leitender Impfarzt der Impfteams der Region Hannover.

