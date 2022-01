Eine Verletzte nach Auffahrunfall an B6-Einmündung

Der Sattelzug war auf das Heck des gerade auf die B 6 gefahrernen Kleinwagen gekracht, dessen Fahrerin erlitt einen Nasenbeinbruch. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Wer im Gewerbegebiet nahe der Bundesstraße 6 arbeitet, hört beinahe jeden Tag LKW hupen, vor deren Fahrern an der Auffahrt Mecklenhorster Straße in Richtung Nienburg knapp auf die Fahrbahn geschwenkt wird. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr fiel ein solches Manöver zu knapp aus. Eine 44-jährige Frau hatte ihren Kleinwagen auf die B 6 gelenkt, obwohl ein Rübentransporter schon dicht vor der Einmündung war. Der Fahrer konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern. Die Zugmaschine krachte in das Heck des Skoda, dessen drei Insassen zunächst als leicht verletzt gemeldet wurden. Vier Rettungswagen versorgten die Unfallopfer, die entgegen erster Meldungen nicht eingeklemmt waren und daher von den bereits angerückten Feuerwehren Eilvese und Neustadt nicht befreit werden mussten. Sie kamen zur genaueren Untersuchung in eine Klinik, letztlich hatte sich aber nur die Unfallverursacherin einen Nasenbeinbruch zugezogen. Ihre 14 und 12 Jahre alten Mitfahrer blieben ebenso unverletzt wie der LKW-Fahrer.

Die B 6-Auffahrt blieb für die Unfallaufnahme gesperrt, nach kurzer Vollsperrung wurde eine Spur wieder freigegeben, bis die Unfallfahrzeuge entfernt waren.

Der 32-jährige Kraftfahrer fährt nach eigener Darstellung derzeit häufig auf der Strecke im Zuge einer Zuckerrübenkampagne. "Brenzlige Situationen gibt es häufiger", sagte er der NZ. Seine Zugmaschine hatte eine sogenannte Dashcam an Bord, die den Unfall auch aufgezeichnet hatte. Laut Polizei ist darauf eindeutig zu erkennen, dass der Fahrer keine Chance hatte, den Unfall zu vermeiden.

Die Beamten schätzen den Sachschaden auf rund 13.000 Euro, der Skoda hat nur noch Schrottwert, rund 7.000 Euro entfallen auf den Sattelzug.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022