Der „Lodders-Effekt“: Heimpremiere wird zum Offensivfeuerwerk

Zog meist mehrere Verteidiger auf sich: Shooters-Neuzugang Jannik Lodders zeigte viel Drang zum Korb und war in seinem ersten Heimspiel erfolgreichster Neustädter Punktesammler. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Es war das erste Heimspiel 2022 für die Shooters und etwas war sichtbar anders in der Sporthalle der Leine-Schule: Der Lodders-Effekt zeigte ein verändertes Auftreten der Mannschaft von Trainer Lars Buss. Die BBC Rendsburg Twisters - im Hinspiel nur knapp mit einem Punkt unterlegen - bekamen das deutlich zu spüren und mussten nach einem 105:68 der Gastgeber erneut auf die Punkte verzichten. In der vergangenen Woche hatten sie noch den Tabellenführer geschlagen. Nach zuletzt drei Niederlagen wollten die Shooters nicht weiter abrutschen, mit acht Siegen und ebenso vielen verlorenen Partien stehen sie aktuell auf Rang sechs.

Zum Start hatten die Gastgeber einmal mehr das Nachsehen. Beim 3:9 nach drei Minuten blies Neuzugang Jannik Lodders aber zum Angriff und zog mit seiner körperlich sehr robusten Spielweise auch gleich Brandon McLean und Dyon Doekhi mit. Zusammen erzielten die drei bis zum Ende des ersten Abschnitts 19 Punkte und drehten die Partie zum 22:16.

Nico Teichert vergrößerte den Abstand zu Beginn des zweiten Viertels mit einem Dreier. Acht Zähler in Folge durch die Gäste ließen den Vorsprung aber zum 25:24 schmelzen. Dann trieb Lodders seine Mitspieler erneut an und die Shooters erzielten 24 Punkte in Folge, 13 davon machte der ehemalige Zweitliga-Profi selbst. Der 54:29-Halbzeitstand fiel dann schon deutlich aus.

Nach der Pause spielten die Shooters weiter engagiert in der Verteidigung und provozierten so zahlreiche Fehler der zunehmend konsterniert wirkenden Gäste. Den optischen Schlusspunkt seines ersten Heimspiels im TSV-Trikot setzte Jannik Lodders in der 23. Minute: Er holte den Rebound nach einem missglückten Rendsburger Dreier, hängte mit dem Ball drei Gegenspieler ab und versenkte ihn mit einem Dunking im Korb. Auch wenn Trainer Lars Buss ihn danach vom Feld holte, wirkte der Effekt seines Auftretens nach. „Alle geben noch ein paar Prozent mehr, um nicht abzufallen“, hatte der Coach schon aus den Trainingseinheiten berichtet. Spätestens nach den Dreiern von McLean und Doekhi zum 68:33 in der 26. Minute war das Spiel nahezu entschieden, die ersten Rufe der Fans nach einem dreistelligen Ergebnis wurden laut. Bei diesem Vorsprung erhielten die Bankspieler mehr Einsatzzeit - und nutzten diese. „Man merkte an diesem Abend keinen Abriss an Leistungsstärke. „Alle Spieler fügten sich nahtlos ein und sprühten in der Offensive vor Spielwitz, hielten aber auch in der Defensive voll dagegen“, lobte Manager Jan Gebauer. Ein Dunking von Blanchard Obiango, aber auch erfolgreiche Dreier von Leo Müller und dem nach seiner Verletzung wieder spielenden Jan-Luca Köster sorgten für beste Stimmung bei den Fans.

„Mit einer sehr guten Teamleistung“, so Buss, habe sein Team „den Gegner in der Verteidigung vor Probleme gestellt. Über das ganze Spiel konnten wir mit der Leidenschaft und dem Kampf in der Verteidigung die Grundlage für unser schnelles Offensivspiel legen. Auch beim Rebound haben alle Spieler gut gearbeitet.“ Der Trainer wollte keinen Spieler besonders hervor heben, zehn Assists von Dyon Doekhi, fünf Steals von Till-Rouven Radtke und vor allem die 22 Rebounds von McLean (8), Obiango und Lodders (je 7) waren Ausrufezeichen in der Statistik. Die Insgesamt 29 Assists sind ebenfalls ein deutliches Merkmal für besseres Teamplay, liegt doch der Durschnitt der vorherigen 15 Partien bei 13 dieser direkt verwerteten Pässe. Einer davon verhalf auch Emilio Becker zu zwei Zählern beim ersten Spiel für die Shooters. Es spielten: Lodders (22 Punkte), Doekhi (18), McLean (18), Obiango (11), Müller (10), Köster (10), Radtke (9), Teichert (5), Becker (2) und Alan Bause.

An diesem Wochenende reisen die Shooters zum Tabellenachten, der WSG Königs Wusterhausen hinter Berlin.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022