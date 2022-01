Vier Einbrüche im Gewerbegebiet

Neustadt (os). Auf den oder die selben Täter tippt die Polizei bei vier Ein- und Aufbrüchen im Gewerbegebiet.

In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar wurde am Rudolf-Diesel-Ring in einen Autohandel eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Eingangstür entwendeten Unbekannte eine Standkamera. Bei einem benachbarten Dachdeckerbetrieb wurde versucht, das Fenster eines Büros gewaltsam zu öffnen. Das schließlich misslang jedoch. Mehr Erfolg hatte der Versuch, einen dortigen Imbiss zu öffnen. Die Tür wurde aufgebrochen, als Beute nahmen die Täter diverse Süßigkeiten mit. Ein gewaltsames Eindringen in den nebenstehenden Bus, der als Küche genutzt wird, scheiterte. Am nahegelegenen Wertstoffhof wurde ein Container mit Altschrott mit Gewalt geöffnet, entwendet wurde augenscheinlich nichts. Bei zwei weiteren Containern blieb es beim Versuch, diese zu öffnen.

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter der Rufnummer 05032/9559-0 entgegen.

