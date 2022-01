Karin blitzt ab heute an der Rehburger Straße

Mardorf (os). Vom heutigen Dienstag an ist der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger im Urlaubsort am Steinhuder Meer im Einsatz. An der Rehburger Straße - gleichzeitig Landesstraße 360 - sind 50 Stundenkilometer erlaubt, dort blitzt "Karin" bei Verstößen in den kommenden Tagen.

Weiter geht es schon am 21. Januar, dann zieht das Messgerät nach Bevensen um. Auch an der Alpestraße ist Tempo 50 erlaubt.-Nächste Stationen sind Mandelsloh, Wiklohstraße (25. Januar/Tempo 30) und die Amedorfer Straße in Amedorf (27. Januar/50).

Bei den ersten beiden Messungen 2022 wurden in Empede 307 Verstöße registriert, ein Fahrzeug wurde mit 61 statt 30 Stundenkilometern gemessen. In Otternhagen gab es 94 Verstöße gegen Tempo 50 "An der Waldbühne", der höchste lag bei 79 Kilometern pro Stunde.

