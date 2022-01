Impfung nach Feierabend: Zentrum öffnet zusätzlich

Neustadt (os). Region und die Stadt bieten für diese und kommende Woche mehrere Feierabend-Impftermine an. Schon am morgigen Mittwoch, 19. Januar, öffnet das Impfzentrum bei der Firma Temps, Hans-Böckler-Straße 65, zusätzlich von 17.30 bis 21 Uhr. Zu den selben zeiten erhalten Menschen dort auch am Freitag, 21. Januar, eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. "Mit diesen Angeboten sollen auch Personen, die aus schulischen und/oder beruflichen Gründen das bestehende Angebot von 10 bis 16 Uhr nur schwer wahrnehmen können, erreicht werden", so Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Im Rahmen dieser Impfaktionen werden auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geboostert. Alle weiteren Informationen rund um die Impfungen in Neustadt finden Sie unter www.neustadt-a-rbge.de/coronaimpfung.

In der kommenden Woche steht ein Impfteam am Montag, 24. Januar, von 17.30 bis 21 Uhr bereit, um nach Feierabend das Vakzin gegen Covid-19 zu verabreichen.

Jeden Werktag ist das Impfzentrum dazu von 10 bis 16 Uhr geöffnet, geimpft wird ohne Termin und mit zuletzt nur geringen Wartezeiten. Gewartet wird in der geheizten Halle des Aus- und Weiterbildungszentrums.

Feierabend-Impfen bietet auch das DRK an, unter anderem in Neustadt an der Lindenstraße. Wie berichtet ist dort an diesem und dem kommenden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

