Nach Drogenfahrt ohne Licht wird Haftbefehl vollstreckt

Gesuchter reagiert aggressiv bei Kontrolle

Neustadt (os). Das nicht eingeschaltete Licht an seinem E-Scooter dürfte sich für einen 37-Jährigen am Ende noch als das kleinste Problem herausstellen. Entsprechend eines Schnelltests war er auch unter Drogen stehend im Verkehr unterwegs. Die Überprüfung ergab zudem, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Das könnte erklären, warum er so aggressiv auf die Polizeikontrolle am Freitagabend reagierte, dass die Beamten weitere Kollegen zur Verstärkung riefen.

Der 37-Jährige war gegen 21.20 Uhr „An der Eisenbahn“ unterwegs gewesen, als ihn die Streifenbesatzung stoppte. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der amtsbekannte Mann unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Ein Vortest fiel positiv für Kokain und THC aus, eine Blutprobe wurde entnommen. Nachdem auch der Haftbefehl bekannt war, wurde der Neustädter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird er nun zunächst eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten aus einem bestehenden Urteil absitzen müssen, bevor er wieder per E-Scooter unterwegs sein könnte.

Ausgabe-Nr. 1193 vom 22.01.2022