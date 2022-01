Region sucht Erhebungsbeauftragte für die Volkszählung - Beginn ist im Mai

Neustadt/Hannover (r/dgs). Für den Zensus 2022 sucht die Region Hannover sogenannte Erhebungsbeauftragte. Der Zensus, allgemein auch als Volkszählung bekannt, ist das größte Projekt der amtlichen Statistik. Wie viele Einwohner hat Deutschland, wie leben und arbeiten die Menschen? Wo werden neue Schulen gebraucht? Der Zensus gibt Antworten auf diese und weitere Fragen.

Der Zensus 2021 wurde auf Grund der Corona-Pandemie verschoben und soll nun in diesem Jahr ab dem 16. Mai durchgeführt werden. Er läuft EU-weit alle zehn Jahre, liefert wichtige Grundlagen für Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und ist maßgebend für viele finanz- und gesellschaftspolitische Entscheidungen. Die Zensusdaten sind beispielsweise für die Kommunale Infrastrukturplanung (Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser), zur Berechnung der Zahl der Länderstimmen im Bundesrat oder für die Einteilung von Wahlkreisen notwendig.

Die bundesweit stichprobenartigen Haushaltsbefragungen werden bei etwa zehn Prozent der Bevölkerung durchgeführt. Die Region Hhat dafür für ihre 20 Umlandkommunen eine Erhebungsstelle eingerichtet. Um rechtzeitig bereit sein und die entsprechenden Schulungen durchführen zu können, werden bereits jetzt Erhebungsbeauftragte gesucht, die vom 16. Mai bis Juli ausgewählte Haushalte an 20 bis 30 Adressen kontaktieren und mit ihnen die Erhebungsbögen ausfüllen. Bei einer weiter angespannten Corona-Lage ist eine alternative Lösung vorgesehen.

Die Erhebungsbeauftragten sind ehrenamtlich für die Region tätig. Es wird eine Aufwandsentschädigung von 600 bis 800 Euro gezahlt, abhängig von der Zahl der zu befragenden Haushalte. Der Einsatz erfolgt möglichst in Wohnortnähe, nicht aber in dem Ortsteil, in dem die Erhebungsbeauftragten wohnnen.

Die Bearbeitung der Bewerbungen, die Auswahl, die Schulung, Verpflichtung und des Einsatzes der Erhebungsbeauftragten obliegt der ausschließlich Region. Voraussetzungen für die Erhebungstätigkeit sind die Volljährigkeit, ein gemeldeter Wohnort oder ständiger Aufenthaltsort im Land Niedersachsen, ein freundliches Auftreten und der gewissenhafte Umgang mit vertraulichen Informationen sowie die Bereitschaft, in diesem Frühjahr an einer halbtägigen Schulung teilzunehmen.

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen stehen unter www.zensus2022.de/DE/Home/_inhalt.html zur Verfügung. Interessierte Bürger können sich an die E-Mail: zensus2022@region-hannover.de und bei Fragen an die Region, Telefon 0511/616-21340, wenden. Ansprechpartnerin ist Maren Kappelmann.

