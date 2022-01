Chaos bei der Müllabfuhr: Gelbe Säcke in Containern werden nicht abholt

Nach dem Entsorger-Wechsel gibt es Anlaufschwierigkeiten

In der Fußgängerzone quellen die Container mit den Gelben Säcken über. Sie werden vom neuen Entsorger nicht entleert. Deshalb sollten nur noch Säcke zur Abfuhr bereitgestellt werden, rät die Stadt. Fotos: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Die Stadt hat ein Müllproblem. „Bei uns stapeln sich die Gelben Säcke“, ärgert sich Jens Ohlau von der Heide. In seinem Modegeschäft in der Fußgängerzone fällt ständig Verpackungsmüll an, der in Säcken in einem Container gesammelt und wöchentlich entsorgt wird. Seit dem Ensorger-Wechsel zu Jahresbeginn aber klappt nichts mehr. „Da auf dem Container noch der Name Remondis prangt, werden dieser vom neuen Entsorger RMG Rohstoffmanagement GmbH nicht entleert“, berichtet Ohlau von der Heide. Neue Container von RMG gibt es aber derzeit auch nicht. „Lieferschwierigkeiten“, hat der Modekaufmann auf Nachfrage erfahren. Frühestens in der fünften oder sechsten Kalenderwoche könnten welche aufgestellt werden. „Warum hat man uns nicht rechtzeitig informiert?“ fragt sich Ohlau von der Heide.

„Wir sind eigentlich nicht dafür zuständig, sondern die Region Hannover und ihr Abfallentsorger Aha“, sagt Stadtsprecher Yannik Behme, der das Kommunikationsproblem aber bedauert. Denn nicht nur in der Fußgängerzone sammelt sich der Wertstoffmüll. Auch bei Mehrfamilienhäusern, wo wegen der vielen „Gelben Säcke“ ein Sammelbehälter angeschafft wurde, quellen diese über, berichtet Manfred Weigel, der einen Service für Haus- und Grundstücksverwaltungen betreibt.

Remondis habe zwar die Abholung der gelben Container durch Aufkleber angekündigt. „Sie wurden aber nicht abgeholt“, so Weigel. Und die neuen von RMG, die im November bis Dezember angeliefert werden sollten, kamen ebenfalls nicht. „Eine mühsame Nachfrage bei RMG“ ergab, dass diese erst in der achten Kalenderwoche wieder zur Verfügung stehen. Das wäre Ende Februar.

Bei der Stadt sind inzwischen etliche Beschwerden über die Müllabfuhr eingegangen. „Wenn die Säcke liegen bleiben, ist die vermüllte Innenstadt natürlich doch wieder unser Problem“, sagt Behme, Er rät, in dieser Übergangsphase die Container nicht mehr zu nutzen, sondern nur noch Säcke an die Straße zu stellen. „Diese können auch noch die Aufschrift des alten Entsorgers tragen und werden trotzdem mitgenommen“, hat er in Erfahrung gebracht. Die Container von Remondis dürften die RMG-Mitarbeiter aus „rechtlichen Gründen“ jedenfalls nicht leeren.

„Was für ein Chaos!“, findet Hausverwalter Weigel - und das zu Lasten der Bürger und der Umwelt. „Die Bürger haben die Kosten für den ‚Grünen Punkt‘ bereits mit dem Einkauf der Verpackungen bezahlt und erwarten eine zügige und korrekte Entsorgung“, macht er deutlich.

