Mehr als 1.000 Dienststunden aber nur ein Einsatz für die Brandschützer

Zahl der Aktiven steigt auf von 24 auf 27 Mitglieder an

Ortsbrandmeisterin Ann-Katrin Servatius (v. li.), Ortsbürgermeister Günter Hahn, Tim Stünkel, Alexander Kretzschmar, Robin Porath, Marcel Fröhlich, Michael Moritz, stellvertretender Stadtbrandmeister Christian Brandt und Marc Wystup. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Welze (r/tma). Ein Mann musste von der Freiwillige Feuerwehr von einem Dach gerettet werden - mehr Einsätze mussten im vergangenen Jahr nicht absolviert werden. Auf der Jahreshauptversammlung berichtete Ortsbrandmeisterin Ann-Katrin Servatius von 1.070 geleisteten Dienststunden. Positiv ist auch die Mitgliederentwicklung: Die Zahl der Aktiven ist von 24 auf 27 Feuerwehrmitglieder gestiegen - darunter sechs Frauen.

Durch die vielen Landwirte und Schichtdienstler, die in der Feuerwehr aktiv sind, sei eine gute Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften gegeben. Die Altersabteilung zählt sieben Mitglieder, dazu kommen 23 Förderer. „Für eine kleine Ortschaft mit 230 Einwohnern ist die Entwicklung sehr erfreulich“ so die Ortsbrandmeisterin. „Durch die Feuerwehr wird auch das Dorfleben gefördert, wie beispielsweise durch Aktionen wie einem Laternenumzug mit anschließendem Stockbrot backen für die Familien.“

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Moritz ist bei der Versammlung aus persönlichen Gründen von seinem Posten zurückgetreten, sein Nachfolger ist Robin Porath. Die dadurch freigewordene Position des Gerätewarts wurde mit Alexander Kretzschmar besetzt.

Mit Anna Beermann, Marc Wystup, Marcel Fröhlich und Tim Stünkel haben vier Feuerwehrmitglieder die Truppmannausbildung Teil 1 absolviert. Beermann wurde in der Versammlung zur Feuerwehrfrau, die Kameraden zu Feuerwehrmännern befördert.

In diesem Jahr feiert die Feuerwehr Welze ihr 100-jähriges Bestehen. Dieses soll am 18. Juni gefeiert werden. Geplant ist etwa eine Rallye für Kinder und eine Scheunenfete am Abend. Dann sollen auch die anstehenden Ehrungen vorgenommen werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1192 vom 15.01.2022