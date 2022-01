Konfirmanden schicken mehr als 30 Pakete nach Namibia

Freuen sich, dass sie über 30 Pakete nach Namibia in Afrika schicken können: Die Konfirmanden (v. li.) Hanna Liefer, Robin Laube, Ben Tietz und Pastor Dirk Heuer. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Hagen/Eilvese (r/tma). Konfirmanden aus dem Mühlenfelder Land und Eilvese haben über 30 Hilfspakete in die afrikanische Nation Namibia geschickt.

„Wir haben über die Namibia-Hilfe Niedersachsen erfahren, dass dortige Schulen dringend auf Schulmaterialien wie Stifte, Blöcke oder Lineale angewiesen sind“, so Initiator und Hagener Pastor Dirk Heuer. Die Konfirmanden seien sofort bereit gewesen, jeweils ein Paket zu packen. „Ich finde es schön, dass ich so Schülerinnen und Schüler in Namibia unterstützen kann“, erzählt etwa Hanna Liefer aus Nöpke.

Nun gehen die Pakete per Schiff nach Afrika. „Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler sich über unsere Pakete freuen und sie ihnen beim Lernen helfen“, so Heuer abschließend.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1192 vom 15.01.2022