Die Corona-Lage am Dienstag: Regions-Inzidenz wieder bei 300

Neustadt (tma). So schnell wie in den vergangenen Tagen steigen die Zahlen im Stadtgebiet am Dienstag erwartungsgemäß nicht. Nur acht positive Fälle lassen das Infektionsgeschehen - wohl temporär - auf einen einstelligen Anstieg sinken. Das Gesundheitsamt der Region hat aktuell 176 (+2) Personen als "infiziert" registriert. Seit Pandemiebeginn gab es im Stadtgebiet 2.474 (+8) Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt wieder auf 251,9 245,3 (+6,6).

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 300,2 283,4 (+16,8). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 4,6 (+/-0), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei 6,5 Prozent (-0,4).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1192 vom 15.01.2022