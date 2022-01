Vier von fünf Arbeitnehmern pendeln täglich zu ihrer Arbeitsstelle

Neue Zahlen der Region Hannover zur Mobilität

Neustadt/Hannover (r/dgs). Das Team Statistik hat aktuelle Zahlen zusammengetragen, die Auskunft über die Bedeutung, Umfang und Form von Verkehr in der Region Hannover geben: Untersucht wurden die Pendlerströme, die Pkw-Dichte und die Unfallhäufigkeit.

Pendlerströme

In der Region Hannover gibt es eine große Zahl an Menschen, die nicht an ihrem Wohnort arbeiten und dementsprechend in besonderem Maße auf eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur angewiesen sind. Insgesamt wohnen in und um Hannover 452.630 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Stand 2020), etwa 7.000 Beschäftigte mehr als im Jahr 2018. Davon machen sich 247.494 auf den Weg, um in einer anderen Stadt oder Gemeinde ihrer (sozialversicherungspflichten) Arbeit nachzugehen (etwa 4.000 mehr als 2018). In den Umlandkommunen zusammen liegt damit der Anteil der Pendler bei knapp unter 80 Prozent. Dies bedeutet: Vier von fünf Arbeitnehmer arbeiten nicht in der Stadt oder Gemeinde, in der sie leben.

Die höchsten Auspendlerraten weisen Ronnenberg, Hemmingen und Seelze mit Quoten von über 85 Prozent auf. Unterdurchschnittlichsind im Umland Wunstorf, Neustadt und Burgwedel auf.

Straßenverkehr

Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge nimmt in der Region seit 2007 beständig zu. Ende 2020 lag die Zahl bei 786.087 Fahrzeugen. Die größte Gruppe stellten mit 525.185 die privaten Pkw dar. Bezogen auf die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz hat die Landeshauptstadt mit deutlichem Abstand die geringste PKW-Dichte (privat und gewerblich). Es folgen die Nachbarstädte Laatzen, Ronnenberg und Seelze. Die höchste Pkw-Dichte weisen Isernhagen, Wedemark und Burgwedel auf.

Mineralöl bleibt auch 2020 der wichtigste Energieträger im Straßenverkehr. Mit Benzin betriebene Pkw dominieren mit über zwei Dritteln die Pkw-Flotte, während Diesel-Fahrzeuge einen Anteil von etwa 30 Prozent aufweisen und alternative Antriebe (noch) im einstelligen Prozentbereich verharren. Die höchste Dichte an Fahrzeugen mit „alternativen“ Antrieben weisen mit großem Abstand Isernhagen gefolgt von Langenhagen, Gehrden und der Wedemark auf.

Verkehrsunfälle

Die Zahl der Verkehrsunfälle geht insgesamt seit 2003 spürbar zurück und bewegt sich seit 2010 zum Teil unterhalb der Marke von 6.000. 2019 und im Corona-Jahr 2020 ist es zu weiteren deutlichen Rückgängen gekommen. 2020 war im langjährigen Vergleich das Jahr mit der geringsten Zahl an Verkehrsunfällen, die erstmals unter der Marke von 5.500 blieb. Auch bei der Zahl der zu Schaden gekommenen Personen konnte 2020 mit 5.750 Geschädigten ein langjähriger Tiefststand verzeichnet werden.

Der vollständige Inhalt von „Zahlen zur Mobilität“ kann im Internet unter www.hannover.de eingesehen werden.

