Schwerer Ladendiebstahl und Einbruch schädigen Geschäfte

Inhaber warnen sich untereinander

Neustadt (os). Die Polizei ermittelt wegen schwerem Ladendiebstahl, was zwei Männer am Donnerstag im einem Haushaltswarengeschäft an der Mittelstraße gemacht haben, könnte man allerdings auch als Trickdiebstahl bezeichnen. Gegen 11.30 Uhr waren die beiden vermutlichen Osteuropäer in den Laden gekommen. Einer lenkte Inhaberin Madeleine Göcke mit Fragen zu Waren ab, während der andere in die Kasse langte und 700 Euro mitgehen ließ. „Das ganze hat nur 40 Sekunden gedauert“, sagt sie nach Ansicht der Videoüberwachung. Die Diebe hält sie für Profis, die Geschäfte vorher ausgekundschaftet haben. Einer der Männer ist vorher mehrfach vorbei gegangen. Der ablenkende Täter soll laut Polizeibericht rund 1,90 Meter groß und schlank gewesen sein, er hat ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der andere war mit 1,60 bis 1,65 Metern deutlich kleiner und korpulent.

Die Meldung wurde unter Geschäftsleuten schnell weitergegeben, die Inhaberin warnte schnell andere Kollegen. Göcke weiß auch von einem dritten Fall, in dem Ware gestohlen worden sein soll. Die beiden Männer versuchten die selbe Masche in einem Damenmodegeschäft an der Marktstraße probiert, waren aber erfolglos geblieben. Inhaber Jens Ohlau hatte ebenfalls die Warnung bekommen, zu diesem Zeitpunkt waren die Täter aber schon im Geschäft gewesen. „Es waren zwei Mitarbeiterinnen da, die auch schon vorsichtig waren. Zwei Männer im Damenmodengeschäft, die sich nicht beraten lassen wollen, sind eher ungewöhnlich.“

Bereits in der Nacht zu Mittwoch sind unbekannte in eine Bäckerei an der Justus-von-Liebig-Straße am Kreisel zum Gewerbegebiet eingestiegen. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt, wo genau wird anhand der Spuren noch ausgewertet. Laut Polizeibericht wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu beiden Fällen geben können, sollten diese unter der Telefonnummer 05032/9559-115 beim Polizeikommissariat Neustadt melden. Die Ermittlungen dauern an.

