Kinder freuen sich über süße Überraschungen

Eilvese (dgs). Das Schmücken des Weihnachtsbaums bereitet Freude, das Abschmücken auch - fanden jedenfalls Jule, Nele, Louis, Zoe, Armin und Arno, die so manche Süßigkeit von den Zweigen abnehmen konnten. Aufgestellt hatte den Baum vor der Kirche der Verein „Bürger für Eilvese“. „Da wir auch Gottesdienste im Freien gefeiert haben, sollte es nicht nur in der Kirche, sondern auch draußen einen Weihnachtsbaum geben“, meinte Pastorin Riikka Hinkelmann. Immer neuen Schmuck hängten die Eilveser in der Vorweihnachtszeit an den Baum, freute sich Ortsrätin Christina Schlicker, Vereine verzierten ihn ebenso wie Familien. „Da dachten wir uns, dass auch das Abschmücken eine Aktion sein sollte“, erklärte Axel Reinhardt vom Förderverein „Kinder für Eilvese - und sorgte mit Anne Doillin für Süßes.

Ausgabe-Nr. 1190 vom 01.01.2022