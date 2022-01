Mehrheit tagt zum Haushalt: Wo sind Einnahmequellen und Einsparpotentiale?

Millionendefizit - Ratsmehrheit hält sich mit „Wunschlisten“ zurück

Ratsmehrheit und Opposition machen sich für die weitere Nutzung des Veranstaltungszentrums Leinepark stark und fordern Geld für ein Sanierungsgutachten im Haushalt. Foto: Gade-Schniete vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Helfen Sie uns, Geld auszugeben“ - dieses Zitat des Neustädter Finanzdezernenten Maic Schillack sollte vielleicht ironisch gemeint sein - sorgte aber eher für Verdruss oder bestenfalls Verwirrung. „Wir haben jede Menge Anfragen dazu bekommen“, sagt Ratsherr Willi Ostermann. Seine UWG stellt zusammen mit CDU und Grünen die Mehrheit im Rat - und die ist sich einig, dass es nichts zu verteilen gibt - ganz im Gegenteil: Sparvorschläge sind gefragt.

Die Mehrheitsfraktion tagte am gestrigen Freitag erstmals in kleiner Runde mit Bürgermeister Dominic Herbst, um Einnahmequellen oder Einsparpotentiale auszuloten. „Wir müssen strukturell etwas verändern“, sagt Frank Hahn, Haushaltsexperte der CDU mit Blick auf das Defizit von mindestens zehn Millionen Euro im aktuellen Haushalt. Steuererhöhungen ohne Gesamtkonzept sind für ihn keine Lösung. „Da muss die Verwaltung erst einmal etwas vorlegen“, fordert der Ratsherr.

Auch die Grünen formulieren angesichts roter Zahlen keine lange Wunschliste. „Die Fraktion setzt sich mit ihren Haushaltsanträgen das Ziel, unserer lokalen Verantwortung für den Erhalt einer lebenswerten Umwelt und zur Eindämmung der weltweiten Klimakrise auch in Neustadt gerecht zu werden“, sagt Fraktionssprecher Manfred Lindenmann. Zukunftsorientiertes Handeln müsse durch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Die auf Initiative der Grünen im vergangenen Jahr wieder eingerichtete Stelle einer Klimaschutzmanagerin soll damit in ihrer Arbeit unterstützt werden. Eine weitere beantragte Stelle zur Unterstützung der Verwaltung im Bereich Biodiversität/Erhalt der Artenvielfalt soll besetzt werden und die Einrichtung von Biotopverbünden vorbereiten.

„Wir wissen, wie die Haushaltslage aussieht“, erklärt auch UWG-Fraktionschef Ostermann seine Zurückhaltung bei den Anträgen. Gleichwohl - das Veranstaltungszentrum Leinepark (VZL) bleibt eine Herzensangelegenheit der UWG. Sie möchten nach wie vor ein Sanierungsgutachten für das VZL am Schützenplatz. Nach der Berichterstattung in der NZ hätten sich verschiedene Vereine und Gruppen gemeldet, die das Gebäude aus den 70er Jahren, in dem derzeit die Stadtbibliothek und Teile der Volkshochschule untergebracht sind - gern als Treffpunkt nutzen möchten. „Auch die Kernstadt braucht so etwas wie ein Dorfgemeinschaftshaus“, ist Ostermann überzeugt. Geld möchte die UWG auch in ein Starkregenrisikomanagement für die Dörfer investieren. In der Kernstadt gibt es bereits erste Maßnahmen.

In großer Runde wollen die drei Fraktionen der Mehrheit am kommenden Montag über das Finanzwerk debattieren. Am Dienstag tagt der Finanzausschuss. Verabschiedet werden soll der Haushalt dann am 3. Februar im Rat.

VZL: SPD für„low cost“-Lösung

Auch die SPD- Stadtratsfraktion fordert jetzt ein Nachnutzungskonzept mit Kostenkalkulation für das VZL. Sie weist auf ein „verbrieftes Nutzungsrecht der Schützengesellschaft für die Räumlichkeiten“ hin, das diese derzeit nicht nutzen könne. „Der Standort wäre ideal für ein Freizeitareal, beziehungsweise für eine generationsübergreifende Begegnungsstätte“, meinen die Sozialdemokraten und sehen „vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung der gesamten Stadt“.

Anstatt das Gebäude ungenutzt verfallen zu lassen, plädiert die SPD für eine „low cost“-Lösung, mit dem Ziel, die Nutzungsdauer für die nächsten Jahre sicherzustellen. Um dafür Fördermittel zu generieren, sollte ein Trägerverein gegründet werden, der ein Konzept erstellt.

Laut Verwaltung lässt sich die Ermittlung der Kosten für ein Sanierungsgutachten ohne Kenntnis der künftigen Nutzung nicht prognostizieren. Die Kosten für ein reines Sanierungsgutachten des bestehenden Gebäudes belaufen sich voraussichtlich auf 80.000 Euro. Veränderungen in der Raumnutzung oder notwendige Umbauten werden dabei nicht berücksichtigt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1191 vom 08.01.2022