Zehn Bauplätze sollen hinter der Wassermühle entstehen

Bauwillige warten teils schon seit Jahren

Östlich der Landesstraße 192 soll es zehn Grundstücke für Bauwillige geben. Das Areal grenzt im Süden an den Bereich der Wassermühle. Foto: Seitz

Statt an der Schmiede soll nun in der Nähe gebaut werden können. Repro: Stadt Neustadt vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Laderholz (os). Im Hin und Her um Baulandentwicklung zeichnet sich nun ein Ende ab. Seit 2015 laufen konkrete Bemühungen, Bauland im Ort zu schaffen. In einem Initiativantrag wurde seinerzeit auf die gute Versorgung mit Nahwärmenetz und Glasfaser hingewiesen.

Als erste Fläche wurde ein Stück Grünland neben der Landesstraße 192 favorisiert, diese war auch schon einmal politisch beschlossen. Die fehlende Einigung mit den Eigentümern brachte aber den Schwenk zu einem Areal nördlich der Straße „An der Schmiede“. Emissionsbedingte Bedenken konnten noch ausgeräumt werden, auch dort stockten jedoch die Verkaufsverhandlungen.

Aktuell ist Bauland wieder Thema für Politik und Verwaltung. Die Raiffeisenvolksbank in Hagen hat die Flächen an der L 192 gekauft, dort sollen nun zehn Grundstücke entstehen. „Die ersten haben schon angefragt“, berichtet Bankvorstand Frank Hahn auf NZ-Anfrage. Nach seinen Worten sind Glasfaser und Nahwärme bereits bis an das potentielle Bauland heran verlegt und bieten damit einen weiteren Anreiz. Angesichts der Nachfrage - vor allem aus dem Ort selbst - hofft Hahn auf eine schnelle Umsetzung.

Der Flächennutzungsplan sieht den Bereich für Wohnbebauung vor, ein Bebauungsplan muss aber aufgestellt werden. Zumindest im Ortsrat wird es keine Hindernisse geben. „Wir haben uns schon einmal vor Ort getroffen und sind einstimmig dafür“, berichtet Ortsbürgermeister Hartmut Evers (CDU) aus dem Gremium. Er hofft auf ein verkürztes Verfahren zu B-Planaufstellung, damit Laderholz sich weiter entwickeln kann. Mehr Grundstücke wird es auf absehbare Zeit allerdings nicht geben. Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) als gesetzliche Maßgabe sieht üblicherweise ein Wachsen um höchstens fünf Prozent der bisherigen Siedlungsfläche vor.

Nördlich des Baugebietes ist eine Gehölzfläche vorgesehen. Die Erschließung soll nicht direkt von der Landesstraße aus erfolgen, bisher ist ein bestehender Wirtschaftsweg am nördlichen Rand dafür vorgesehen.

Der Ortsrat berät die Drucksache am 26. Januar als erstes politisches Gremium. Es folgt der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten im Februar, bevor der - nicht-öffentlich tagende - Verwaltungsausschuss die endgültige Entscheidung trifft.

