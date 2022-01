Karin startet ihre Arbeit im neuen Jahr am Montag

Empede/Neustadt (os). Vor der Kindertagesstätte an der Emepder Straße beginnt das Arbeitsjahr für den städtischen Blitzeranhänger „Karin“ nach der Weihnachtspause am Montag, 10. Januar. Dort gilt tagsüber Tempo 30, nur in dieser Zeit wird auch gemessen. Bei den beiden bisherigen Messungen gab es jeweils zahlreiche Verstöße.

Vom 13. Januar an steht der Blitzer „An der Waldbühne“ in Otternhagen, erlaubt sind 50 Stundenkilometer. An der Rehburger Straße in Mardorf überwacht „Karin“ ab dem 18. Januar Tempo 50, es folgen Bevensen/Alpestraße (21. Januar/50), Mandelsloh/Wiklohstraße (25. Januar/30) und Amedorf/Amedorfer Straße (27. Januar/50).

Wie immer gilt: Kurzfristige Änderungen sind möglich. Wer einen weiteren Standort für den Blitzer haben möchte, wendet sich dazu an den Verkehrskoordinator Benjamin Gleue unter der E-Mailadresse bgleue@neustadt-a-rbge.de.

