Klassenraum für hybriden Unterricht lässt seit zehn Monaten auf sich warten

Projekt wurde urprünglich 2020 für Distanzlernen angestoßen

Ein normales Klassenzimmer der KGS ist nicht für hybride Unterrichtsformen ausgelegt.

Neustadt (tma). Im Herbst 2020 drehte sich in den Corona-Verordnungen noch viel um die unterschiedlichen Szenarien an Schulen - der Unterricht im Wechselmodell war an der Tagesordnung. Daher hat der Stadtrat im November die Einrichtung eines „Modell-Unterrichtsraums zur Unterstützung hybrider Unterrichtsformen“ beschlossen - um zukunftsfähig auf kommende Maßnahmen reagieren zu können. Die Realisierung war für das Frühjahr des vergangenen Jahres vorgesehen - doch auch zehn Monate später ist eine Umsetzung nicht in Sicht.

Hauptsächlich am Konzept beteiligt waren das ehemalige Schulausschuss-Mitglied Stephan Iseke sowie Elternvertreter und IT-Profi Thorsten Traupe. Die Anforderungen sind groß: „Komplett digitalisiert“ soll der Raum werden mit Kameras für jeden Schüler, damit selbst Klassen aus dem Ausland in den Unterricht einbezogen werden könnten. Gewappnet für den Unterricht in der Pandemie und mit zukunftsfähigen Konzepten sollte die KGS mit dem Projekt sein, was auch Modellcharakter für andere Schulen haben könnte.

Somit hat der Schulausschuss das Projekt für 50.000 Euro im Oktober 2020 auf den Weg gebracht. Nur eine Sitzung später gab es einen neuen Beschluss, nachdem mit Mitteln aus dem Digitalpakt die digitale Infrastruktur ausgebaut wurde. Die Einrichtung des Musterraums werde dadurch aber nicht hinausgeschoben, betonte der Erste Stadtrat Maic Schillack. Eine Ausführung kündigte er für das Frühjahr 2021 an. Seitdem herrschte Funkstille.

Die Stadtverwaltung begründet die Verzögerung mit den anderen Digitalisierungsmaßnahmen an der KGS, wo mehr als 200.000 Euro etwa für den Ausbau der Internet- und Netzwerkverbindungungen investiert. Weitere Fördermittel seien für die Anschaffung von Kameras mit Mikrofonen genutzt worden. „Damit wurde in Absprache mit den Schulen die Möglichkeit des fernunterrichts für möglichst alle Schülerinnen und Schüler umgesetzt“, schreibt Stadtsprecherin Nadine Schley. Die gesammelten Erfahrung sollen nun genutzt werden, um „die bisherige Planung damit auf Schwachstellen abzuklopfen, um die bestmögliche Lösung für diesen Projekt- und Schulungsraum auf den Weg zu bringen.“

Schulleiter Burkhard Jonck bringt auf Anfrage der NZ ähnliche Argumente vor, unterstreicht aber die Bedeutung der Maßnahme: „Schulungsräume [...] zum Trainieren von Kompetenzen für einen remoten und hybriden Unterricht sind weiterhin dringend notwendig, weil alle Pandemie-Szenarien [...] nach wie vor jederzeit möglich sind.“ Eine ähnliche Haltung hatte Jonck bereits im Schulausschuss vor 14 Monaten vertreten.

Als nächster Schritt steht auch in diesem Jahr erstmal nicht die Einrichtung des Klassenzimmers an. Die Verwaltung stimmt sich aktuell mit der KGS über die Umsetzung ab und möchte noch zu Beginn des ersten Quartals Umsetzungsschritte zur Einrichtung des Schulungsraums einleiten. Dabei soll die Planung überprüft und an potentiell veränderte Anforderungen des hybriden Unterrichts im dritten Jahr der Pandemie angepasst werden.

