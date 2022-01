Zweckverbandsorgane der VHS jetzt unter neuer Führung

VHS-Geschäftsführerin Martina Behne (li.) mit der neuen Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung, Marlies Jasiniok. Foto: (r).

Monika Probst leitet den Zweckverbandsausschuss. Foto: (r).

Neustadt (r/os). Bei der konstituierenden Sitzung der Zweckverbandsversammlung in der neuen Geschäftsstelle der VHS Hannover Land im Schloss Landestrost haben sich 14 - teils neu - gewählte Mitglieder und ihre Vertretungen sowie die Mitglieder des Zweckverbandsausschusses über die Einrichtung informiert und die anstehenden Wahlen abgehalten. Die Trägerkommunen Burgwedel, Garbsen, Neustadt, der Wedemark und Wunstorf entsenden diese in die beiden Organe. „Das offene Gespräch und die Information von Politik und Verwaltungen sind mir sehr wichtig. Wir wollen transparent über unsere Arbeit berichten und in den Austausch zur Weiterentwicklung der Volkshochschule gehen“, so VHS-Geschäftsführerin Martina Behne.

Zur neuen Vorsitzenden der Zweckverbandsversammlung wurde Marlies Jasiniok aus Garbsen gewählt. Ihre Vertretung übernehmen Stefan Porscha (Neustadt) und Karin Kuhlmann (Wedemark). Jasiniok löst damit den langjährigen Vorsitzenden Günther Barthel aus Garbsen ab. Den Vorsitz des Zweckverbandsausschusses übernimmt bis 2026 Monika Probst, ebenfalls aus Garbsen.

Das begonnene Jahr hält für die Bildungseinrichtung zahlreiche Herausforderungen parat. Nachdem Behnes bisherige Stellvertreterin Agnes Wörner die VHS zum Jahresende verlassen hat, werden Aufgaben im Stellenplan umstrukturiert, danach gibt es eine Ausschreibung. „Wir wollen durch den neuen Zuschnitt noch Zuständigkeiten optimieren“, sagt die Geschäftsführerin. Ein Mitarbeiter für die betriebswirtschaftliche Steuerung wird schon jetzt gesucht.

Zum 28. Februar endet die „Berufliche Bildung“ in der bisherigen Form. Der Standort Goethestraße mit seinen Werkstätten soll eigentlich bis 30. Juni an die Region zurückgegeben werden, für etwa ein Jahr wird der Bereich Logistik dort aber noch angesiedelt bleiben. „Wir werden uns dort einmieten. Neue Räumlichkeiten müssen für den Bereich erst noch gefunden werden“, so Behne. Der Fachbereich bietet unter anderem Gabelstapler-Scheine an, Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) inklusive.

Ebenfalls für 2022 sind neue Angebote im Bereich „Arbeitswelt“ vorgesehen, im Fokus liegen Angebote für Unternehmen und Fachkräfte. Inhaltlich sind Digitalisierung und Führungskräfteentwicklung eine Zielrichtung. „Wie das genau aussehen wird, erarbeiten wir aktuell. Wir werden uns auf einige Angebote konzentrieren und wollen dort dann richtig gut sein“, sagt die VHS-Leiterin. Alle werkstattgestützten Angebote fallen dagegen weg.

Trotz der Pandemie sind die Türen der Geschäftsstellen aktuell geöffnet. Kurse gibt es in Präsenz- und Hybridform, jeweils nach 2G-Regeln. „Ich gehe davon aus, dass wir so weitermachen können“, sagt Behne. Digitale Angebote sollen aber weiter ausgebaut werden, vor allem am neuen Standort in Neustadt sind die Möglichkeiten dafür sehr gut. Weiter entwickelt wird auch die Webseite der VHS. Unter anderem werden dort schon in Kürze Gutscheine zum Direktkauf zu haben sein.

