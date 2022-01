Die Corona-Lage am Donnerstag: Inzidenzwerte beruhigen sich leicht

Neustadt (tma). Die steigenden Zahlen aus den vergangenen Tagen sinken ein wenig, sowohl in der Region Hannover als auch im Stadtgebiet sind sinkende 7-Tages-Inzidenzen zu beobachten. Ein Dutzend positive Tests wurden in Neustadt registriert, damit gelten aktuell 145 (+9) Personen als "infiziert" - also zwischen positivem Testergebnis und Ende der Quarantäne. Seit Pandemiebeginn gab es im Stadtgebiet 2.391 (+12) Fälle. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt leicht auf 139,2 (-2,2).

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 177,6 (-5,3). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt auf 4,5 (-0,1), die Intensivbehandlungs-Quote steht weiterhin bei 7,4 Prozent (+/-0).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

