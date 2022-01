Neuer Schaukasten für die Kapelle

Ilona Dettmering, Detlev Herkt und die Vorstandsmitglieder des Freudeskreises Mathias Weiß, Hartmut Stützel und Katrin Langreder bei der symbolischen Spendenscheckübergabe. Foto: Weiner-Stützel

Metel (r/dgs). Die Johannes-Kapelle hat endlich einen Schaukasten, in dem anstehende Veranstaltungen angekündigt werden können. Der Freundeskreis der Kapelle konnte das Projekt zusammen mit dem Meteler Detlev Herkt umsetzen, der dazu im Dorf gewachsenes Eichenholz verarbeitete. Finanziert wurde der Schaukasten mit Hilfe einer Spende der PSD Bank Hannover in Höhe von 1.000 Euro.

Der Freundeskreis hat sich schon lange den Erhalt der kleinen, aber feinen Kapelle zur Aufgabe gemacht hat. Seit der Komplettsanierung im Jahr 2012 finden dort neben kirchlichen Veranstaltungen wie Gottesdiensten und Hochzeiten auch regelmäßig Konzerte, von Volksmusik bis Klassik, Lesungen und Vorträge statt. Immer wieder bedauerten die Vereinsmitglieder, dass Ankündigungen dazu nur notdürftig am Gebäude befestigt werden konnten. Die Lösung sahen sie in einem Schaukasten, der aber nicht irgendein Industrieprodukt sein, sondern harmonisch zum Gebäude passen sollte.

Dank der Handwerkskunst von Detlev Herkt steht er nun direkt neben der Kapelle. Ilona Dettmering, die dieses Projekt als Mitarbeiterin in der Bank vorgeschlagen hatte, überreichte den symbolischen Spendenscheck: „Der Erhalt der Kapelle liegt mir sehr am Herzen, da sie das Ortsbild prägt und für das Dorfleben eine große Bereicherung darstellt. Ich freue mich auch, dass unsere Veranstaltungen so gut angenommen werden und über die Ortsgrenzen hinaus Anklang finden“, sagt die Metelerin.

