Die Corona-Lage am Mittwoch: Stetiger Anstieg

Neustadt (tma). Das Gesundheitsamt der Region Hannover scheint die Datenerhebung nach den Feiertagen wieder im Griff zu haben, so ist in den Kommunen eine klare Entwicklung aufwärts erkennbar.

Nach 19 positiven Tests am Dienstag folgen nun weitere 21 für das Stadtgebiet. Damit gelten aktuell 136 (+7) Personen als "infiziert" - also zwischen positivem Testergebnis und Ende der Quarantäne. Unabhängig von Symptomen sind nun seit März 2020 für Neustadt 2.379 (+21) Fälle registriert. Todesfälle gibt es keine, der Inzidenzwert über sieben Tage und pro 100.000 Einwohner steigt auf 141,4 (+8,8) an.

Für die Region Hannover liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 182,9 (+20). Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz sinkt dafür weiter auf 4,6 (-0,2), die Intensivbehandlungs-Quote steht nun bei deutlich niedrigeren 7,4 Prozent (-0,7).

Das komplette Dashboard für die Region und ihre Kommunen findet sich unter hannover.de/corona-dashboard

